Haberler Yaşam TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI! Kızılay ve AFAD'a Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar para yardım toplandı, kaç TL?

Giriş Tarihi: 16.02.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 17:04

TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI! Kızılay ve AFAD'a Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar para yardım toplandı, kaç TL?

Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı, ulusal kanalların ortak bir şekilde yaptığı yayının gece sona ermesiyle birlikte aratılır oldu. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, toplanan yardımlar Kızılay ve AFAD'a yönlendirildi. Vatandaşlar, Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı, para miktarı ne kadar sorularına yanıt arıyor. Tarihi gecede 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı. Peki, Türkiye Tek Yürek ne kadar yardım toplandı? İşte AFAD ve Kızılay Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı