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Haberler Yaşam TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI! Kızılay ve AFAD'a Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar para yardım toplandı, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 17:04

TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI! Kızılay ve AFAD'a Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar para yardım toplandı, kaç TL?

Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı, ulusal kanalların ortak bir şekilde yaptığı yayının gece sona ermesiyle birlikte aratılır oldu. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, toplanan yardımlar Kızılay ve AFAD'a yönlendirildi. Vatandaşlar, Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı, para miktarı ne kadar sorularına yanıt arıyor. Tarihi gecede 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı. Peki, Türkiye Tek Yürek ne kadar yardım toplandı? İşte AFAD ve Kızılay Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı

TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI! Kızılay ve AFAD’a Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar para yardım toplandı, kaç TL?

Kızılay ve Afad'a Türkiye Tek Yürek ortak yayında ne kadar yardım toplandı, kimler ne kadar bağış yaptı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları, tüm TV kanalları dün akşam yapılan yardım kampanyasıyla sarılmaya çalışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yayına telefon üzerinden katılıp Kabine Toplantısı'nda 135 milyon 589 bin liralık yardım topladıklarını dile getirdi. İşte Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı

TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI! Kızılay ve AFAD’a Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar para yardım toplandı, kaç TL?

BÜTÜN TELEVİZYON KANALLARI TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASINA KATILDI

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım kampanyası için tüm TV kanalları dün ortak yayın gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yükünün altından kalkacaklarını belirterek, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalade bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI! Kızılay ve AFAD’a Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar para yardım toplandı, kaç TL?

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