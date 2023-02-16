Haberler Yaşam TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI SON DURUM: Kızılay ve AFAD'A Türkiye Tek Yürek ortak yayınında ne kadar bağış toplandı?

Giriş Tarihi: 16.02.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 08:16

TÜRKİYE TEK YÜREK TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI SON DURUM: Kızılay ve AFAD'A Türkiye Tek Yürek ortak yayınında ne kadar bağış toplandı?

Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı, ulusal kanalların ortak bir şekilde yaptığı yayının gece sona ermesiyle birlikte aratılır oldu. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, toplanan yardımlar Kızılay ve AFAD'a yönlendirildi. Vatandaşlar, Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı, para miktarı ne kadar sorularına yanıt arıyor. Tarihi gecede 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı. Peki, Türkiye Tek Yürek ne kadar yardım toplandı? İşte AFAD ve Kızılay Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı