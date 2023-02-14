Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Deprem bağış ortak yayını hangi kanallardan yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 10:01

Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Deprem bağış ortak yayını hangi kanallardan yayınlanacak?

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi, 10 ilde 30 binden fazla can kaybına neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kızılay ve AFAD bünyesinde deprem yardım çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili Televizyon Yayıncıları Derneği önemli bir adıma imza attı. 8 farklı kanaldan yayınlanacak Türkiye Tek Yürek yardım gecesi düzenlenecek. Deprem bağış programı hangi kanallardan yayınlanacak merak konusu. Peki, Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Deprem bağış ortak yayını hangi kanallardan yayınlanacak?

Türkiye Tek Yürek deprem yardım programı için geri sayım başladı. Kızılay ve AFAD başkanlığında toplanacak yardımlar ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşecek programda alınacak. Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş depremi dolayısıyla afet bölgesine yardım göndermek isteyenler bu geceyi bekliyor. Peki, deprem bağış gecesi hangi kanallardan yayınlanacak? İşte, merak edilenler…

Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Deprem bağış ortak yayını hangi kanallardan yayınlanacak?

TVYD'DEN TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ KAPMANYASI!

Televizyon Yayıncıları Derneği TVYD depremzedeler için önemli bir adıma imza attı. İşte, o açıklama:

6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.

Binlerce binayı yıktı.

Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.

Her ölüm haberinde hepimiz öldük.

Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.

Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.

Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.

Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz.

Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Deprem bağış ortak yayını hangi kanallardan yayınlanacak?

DEPREM YARDIM GECESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TVYD açıklaması: "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık."

Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Deprem bağış ortak yayını hangi kanallardan yayınlanacak?

HANGİ KANALLARDA?

Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.

Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Deprem bağış ortak yayını hangi kanallardan yayınlanacak?

Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.

SON DAKİKA