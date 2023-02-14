Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Deprem bağış ortak yayını hangi kanallardan yayınlanacak?

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi, 10 ilde 30 binden fazla can kaybına neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kızılay ve AFAD bünyesinde deprem yardım çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili Televizyon Yayıncıları Derneği önemli bir adıma imza attı. 8 farklı kanaldan yayınlanacak Türkiye Tek Yürek yardım gecesi düzenlenecek. Deprem bağış programı hangi kanallardan yayınlanacak merak konusu. Peki, Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…