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Haberler Yaşam Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 20:00

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?

Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak için bu akşam "Türkiye Tek Yürek" adı altında bir bağış gecesi düzenleniyor. Tüm kanallardan ortak yayın yapılacak olan gecede toplanan paralar Kızılay ve AFAD'a verilecek. Bu noktada ise "Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı?" soruları yanıt aramaya başladı. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı bağış miktarı bu kapsamda merak ediliyor. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan bağış miktarı ve tüm detaylar.

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzleri Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak üzere Türkiye'ye bağış çağrısı yapacak. Öte yandan bu önemli gecede vatandaşlar "Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan deprem bağış miktarı ve detaylar.

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?

TÜRKİYE TEK YÜREK OLACAK!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. 15 Şubat Çarşamba (bugün) akşam saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarından aynı anda ekrana gelecek.

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Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?

SANAT, İŞ VE SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER YER ALACAK

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan depremzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek olacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek ortak yardım yayınına 100'ü akşın televizyon kanalı ile 300 radyonun katılacağını bildirdi.

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerle ilgili 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ortak yardım kampanyası yayını gerçekleştirilecek. Söz konusu yardım yayını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız."

Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. Not: EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.

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