Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?

Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak için bu akşam "Türkiye Tek Yürek" adı altında bir bağış gecesi düzenleniyor. Tüm kanallardan ortak yayın yapılacak olan gecede toplanan paralar Kızılay ve AFAD'a verilecek. Bu noktada ise "Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı?" soruları yanıt aramaya başladı. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı bağış miktarı bu kapsamda merak ediliyor. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan bağış miktarı ve tüm detaylar.