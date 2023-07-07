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Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
10:38
Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter!
Türkiye, turizmde en gözde ülkeler arasında yer aldı. Antalya ise turizm verileri ile rekor kırdı. 1 Ocak–6 Temmuz tarihleri arasında turist sayısı 6 milyon 8 bini aştı. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu bölümünde bir Alman turistin tişörtünde "Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter" yazması da dikkatlerden kaçmadı.