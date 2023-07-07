Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter!

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak–6 Temmuz tarihleri arasında Rusya ve Almanya'nın ilk iki sırada yer aldığı turist sayısı 6 milyon 8 bin sayısını aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 29 olduğu vurgulandı.