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Haberler Yaşam Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:38

Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter!

Türkiye, turizmde en gözde ülkeler arasında yer aldı. Antalya ise turizm verileri ile rekor kırdı. 1 Ocak–6 Temmuz tarihleri arasında turist sayısı 6 milyon 8 bini aştı. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu bölümünde bir Alman turistin tişörtünde "Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter" yazması da dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter!

Türkiye, turizmde rekor üstüne rekor kırdı. Antalya'daki turizm verileri tarihin zirvesine çıktı.

Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter!

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak–6 Temmuz tarihleri arasında Rusya ve Almanya'nın ilk iki sırada yer aldığı turist sayısı 6 milyon 8 bin sayısını aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 29 olduğu vurgulandı.

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Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter!

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu bölümünde Almanya'dan gelen turist grubunun üzerindeki yazılar ise dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter!

Üzerinde Türkiye haritasının bulunduğu tişörtlerde "Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter" yazılıydı.

Türkiye turizmde rekor kırıyor: Alman turistin tişörtündeki mesaj dikkat çekti: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter!

Bunun en güzel tanıtım olduğunu belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye'nin tarihi, doğal güzelliği, turizm tesislerindeki kalitesi ile dünyanın en güzel destinasyonun başında geldiğini açıkladı.

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