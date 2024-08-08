Giriş Tarihi: 08.08.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
13:21
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Olimpiyat yarışlarını yakından takip edenler yarı final maçı öncesinde Türkiye voleybolda İtalya'ya yenilirse ne olur sorusuna yanıt arıyor. Daha önce C Grubunda karşılaştığı rakibine 3-0 yenilen Türkiye bugünkü karşılaşmada bu maçın rövanşını alarak galibiyeti alıp finalist olmak istiyor. Peki, Türkiye voleybolda İtalya'ya yenilirse ne olur, madalya alır mı? Türkiye elenirse olimpiyatlarda kaçıncı olur?