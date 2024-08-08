Tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarında yarı finale yükselen Türkiye, final yolunda İtalya ile mücadele edecek. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadele için heyecan dorukta. Dünya voleybol sıralamasında 1. Olan İtalya ile zorlu bir maça çıkacak olan ay yıldızlılar finale çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Türkiye voleybolda İtalya'ya yenilirse ne olur, madalya alır mı? Türkiye elenirse olimpiyatlarda kaçıncı olur?