Türkiye yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı: İşte il il güncel korona risk haritası! 29 Mart düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları

Türkiye il il koronavirüs risk haritası bu akşam yapılacak Kabine Toplantısı öncesi gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart tarihi ile birlikte, gündelik hayatta normalleşme adımları atılmış, normalleşme kararları kamuoyuna sunulmuştu. Vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan haritada, kısıtlamalar illerdeki risk durumlarına göre belirleniyor. Bu noktada, "Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, yasaklar geri gelecek mi soruları bu akşam gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı öncesi merak konusu oluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Türkiye koronavirüs risk haritası…