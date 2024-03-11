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Türkiye Yörük kızı Müslüme’ye ağlamıştı: Dedenin cezası açıklandı!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
14:14
Bundan üç yıl önce cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'la ilgili davada karar çıktı. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu büyükbabaya "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen beraat kararlarını ve gelinine yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen 28 yıl mahkumiyet hükmünü hukuka uygun buldu. Çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ise 17 yıl 12 aya yükseltildi.