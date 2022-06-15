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Haberler Yaşam Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? İşte Türkiye'nin nüfus haritası...
Giriş Tarihi: 15.06.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 15:17

Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? İşte Türkiye'nin nüfus haritası...

"Herkes memleketinde yaşasa en büyük illerimiz hangileri olurdu?" ya da "Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var?" sorularının cevabını hiç merak ettiniz mi? Sonuç sizi oldukça şaşırtabilir... Türkiye'de 81 il bulunuyor ve bu 81 ile bağlı 922 ilçe var. En çok nüfusa sahip iller sıralamasında megakent İstanbul ilk sırada yer alırken, ardından ise başkent Ankara ve İzmir geliyor. Peki Türkiye'de illerin nüfusu kütüğe yani memlekete göre sıralandığında durum nasıl oluyor? İşte Türkiye'nin nüfus haritası...

Türkiye’de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? İşte Türkiye’nin nüfus haritası...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan veriler; "Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var?" sorusunu da cevapladı.

Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu şaşkına çevirecek şekilde değişecekti. İşte Türkiye'nin nüfus haritası...

Türkiye’de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? İşte Türkiye’nin nüfus haritası...

10. BURSA

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Türkiye’de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? İşte Türkiye’nin nüfus haritası...

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Türkiye’de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? İşte Türkiye’nin nüfus haritası...

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Türkiye’de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? İşte Türkiye’nin nüfus haritası...

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