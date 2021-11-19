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Haberler Yaşam Türkiye'de artan depremler sonra önemli uyarı! Deprem anında bunları sakın yapmayın
Giriş Tarihi: 19.11.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 12:20

Türkiye'de artan depremler sonra önemli uyarı! Deprem anında bunları sakın yapmayın

Türkiye'de orta büyüklükte depremler son yıllarda sıkça meydana gelmeye başladı. Depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirten AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyeni Dilber Şahin, sarsıntı anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri açıklayarak uyarıda bulundu.
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DHA
Türkiye’de artan depremler sonra önemli uyarı! Deprem anında bunları sakın yapmayın

Deprem anında öncelikle sakin olunması gerektiğini belirten Şahin, "Sarsıntı geçene kadar çök- kapan -tutun hareketi yapılmalı. Aynı zamanda deprem anında balkon, çatı, merdiven, asansör, kapı, pencere, kitaplık önü, şifonyer, mutfak dolapları ve banyolardan uzak durulmalı" dedi.

Türkiye’de artan depremler sonra önemli uyarı! Deprem anında bunları sakın yapmayın

Son yıllarda yurt genelinde orta büyüklükte depremler sıkça meydana gelmeye başladı. En son Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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Türkiye’de artan depremler sonra önemli uyarı! Deprem anında bunları sakın yapmayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Arama ve Kurtarma Teknisyeni Dilber Şahin, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri 6.6 büyüklüğündeki suni depremle Deprem Simülasyon Eğitim Alanı'nda uygulamalı olarak anlattı. Şahin, "Bu doğal kaynaklı afetlerimizde en tehlikeli olan depremdir. Çünkü coğrafi bir konum olarak fay hattı üzerindeyiz. 5 büyüklüğünün altındaki depremleri çok hissedemeyebiliriz. Ancak 5'ten büyük depremler tehlike riskini arttırır" dedi.

Türkiye’de artan depremler sonra önemli uyarı! Deprem anında bunları sakın yapmayın

"ÇÖK- KAPAN -TUTUN HAREKETİNİ YAPARAK DEPREMİN GEÇMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Deprem anında yapılması gerekenleri belirten Şahin, "Depremi hissettiğimiz andan itibaren öncelikle sakin olmalıyız. Depreme daha az maruz kalmak için hedef küçültmek hareketini uygulamamız gerekir. Bu hedef küçültmede amacımız boyun ve iç organ gibi hayati bölgelerimizi korumak. Ardından sarsıntı geçene kadar çök- kapan -tutun hareketinde yapmak. Her sarsıntı hissettiğimizde aynı şekilde çök- kapan -tutun hareketini yaparak depremin geçmesini bekleyeceğiz. Aynı zamanlar sarsıntı bittikten sonra bulunduğumuz yeri tahliye ederken de asansör yerine merdivenleri kullanmak oldukça önemli. Bulunduğumuz yeri tahliye ettikten sonra E-devlet üzerinde size belirtilen en yakın toplanma alanına yürüyerek gidilmeli" diye konuştu.


Türkiye’de artan depremler sonra önemli uyarı! Deprem anında bunları sakın yapmayın

"BALKON, ÇATI, MERDİVEN, ASANSÖR, KAPI VE PENCERELERDEN UZAK DURUN"

Şahin, deprem anında yapılmaması gerekenleri de şu şekilde anlattı: "Binanın yapısına dahil olamayan balkon, çatı, merdiven, merdiven boşlukları, asansör, kapı ve pencerelerden uzak durmamız gerek. Özellikle kapılar duvar oyması olduğu için çökebilir. Yine deprem anında mutfakta dolaplarda bulunan ağır eşyalar, televizyonumuz ve kitaplığımız sabit değilse üzerimize devrilebilir. Yine camlar, kitaplık önü, şifonyer, mutfak dolapları ve banyodan uzak durulması lazım. "

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