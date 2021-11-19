Türkiye’de artan depremler sonra önemli uyarı! Deprem anında bunları sakın yapmayın

"BALKON, ÇATI, MERDİVEN, ASANSÖR, KAPI VE PENCERELERDEN UZAK DURUN"
Şahin, deprem anında yapılmaması gerekenleri de şu şekilde anlattı: "Binanın yapısına dahil olamayan balkon, çatı, merdiven, merdiven boşlukları, asansör, kapı ve pencerelerden uzak durmamız gerek. Özellikle kapılar duvar oyması olduğu için çökebilir. Yine deprem anında mutfakta dolaplarda bulunan ağır eşyalar, televizyonumuz ve kitaplığımız sabit değilse üzerimize devrilebilir. Yine camlar, kitaplık önü, şifonyer, mutfak dolapları ve banyodan uzak durulması lazım. "