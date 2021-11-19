Türkiye’de artan depremler sonra önemli uyarı! Deprem anında bunları sakın yapmayın

"ÇÖK- KAPAN -TUTUN HAREKETİNİ YAPARAK DEPREMİN GEÇMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Deprem anında yapılması gerekenleri belirten Şahin, "Depremi hissettiğimiz andan itibaren öncelikle sakin olmalıyız. Depreme daha az maruz kalmak için hedef küçültmek hareketini uygulamamız gerekir. Bu hedef küçültmede amacımız boyun ve iç organ gibi hayati bölgelerimizi korumak. Ardından sarsıntı geçene kadar çök- kapan -tutun hareketinde yapmak. Her sarsıntı hissettiğimizde aynı şekilde çök- kapan -tutun hareketini yaparak depremin geçmesini bekleyeceğiz. Aynı zamanlar sarsıntı bittikten sonra bulunduğumuz yeri tahliye ederken de asansör yerine merdivenleri kullanmak oldukça önemli. Bulunduğumuz yeri tahliye ettikten sonra E-devlet üzerinde size belirtilen en yakın toplanma alanına yürüyerek gidilmeli" diye konuştu.



