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Haberler Yaşam Türkiye'de de görüldü! Önüne ne geliyorsa yiyor... Uzmanlar resmen açıkladı: Çözümü bu böcek
Giriş Tarihi: 06.05.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:09

Türkiye'de de görüldü! Önüne ne geliyorsa yiyor... Uzmanlar resmen açıkladı: Çözümü bu böcek

Doğu Afrika ve Arap yarımadasında görülen istilacı çekirgeler Türkiye'de güney illerinde de görülüyor. Uzmanlar, bu çekirgelerle mücadelede Meloe sp böceğinin önemine değindi. Konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. İnanç Özgen, ilaçlama yapılmaması için uyarıda bulunarak "Çöl çekirgeleri önlerine ne gelirse tüketen bir böcek. Bu böcekler, insektivor kuşlar (böcek yiyen kuşlar) tarafından tüketiliyor. Eğer çok fazla böcek ilacı atarsak bu kuşlarında ölme ihtimali var." dedi.

Türkiye'de de görüldü! Önüne ne geliyorsa yiyor... Uzmanlar resmen açıkladı: Çözümü bu böcek

Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika'da, Arap yarımadasında ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Suriye'nin başkenti Şam'da daha sonra da güney rüzgarlarıyla Suudi Arabistan'dan Irak'a, Irak'tan da Türkiye'ye geldi.

Türkiye'de de görüldü! Önüne ne geliyorsa yiyor... Uzmanlar resmen açıkladı: Çözümü bu böcek

Şanlıurfa, Mardin, Hatay illerde kısmi alanlarda görülen çekirge ile ilgili Fırat Üniversitesi (FÜ) Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen, çalışma yaptı.

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Türkiye'de de görüldü! Önüne ne geliyorsa yiyor... Uzmanlar resmen açıkladı: Çözümü bu böcek

ÇEKİRGELERLE MÜCADELEDE MELOE SP BÖCEĞİ

İstilacı çekirge ile mücadelede doğal organizmaların ön plana çıkartılması gerektiğini belirten Prof. Dr. İnanç Özgen, çekirgeyi baskı altına alabilecek, çekirgenin yumurta ve yavrularıyla beslenebilecek biyolojik mücadele ajanı olan Coleoptera takımına ait Meloidae familyasından Meloe sp böceğinin önemine değindi. Özgen, özellikle ilaçlı mücadeleye başvurulmaması konusunda uyardı.

Türkiye'de de görüldü! Önüne ne geliyorsa yiyor... Uzmanlar resmen açıkladı: Çözümü bu böcek

"ÖNÜNE NE GELİRSE TÜKETİYOR"

Çekirge türü hakkında bilgi veren Prof. Dr. İnanç Özgen, "Bu çekirge çok fazla besinle beslenen bir zararlıdır. önüne ne geliyorsa tüketen bir böcek. Daha önce Amman'da ve Fırat vadisinde bulundu.

Türkiye'de de görüldü! Önüne ne geliyorsa yiyor... Uzmanlar resmen açıkladı: Çözümü bu böcek

Deyrizor üzerinden güney bölgelerimize geldi. Toplu halde besleniyor. 80 ve 150 arası yumurta bırakıyor. Yumurtaları kumluk alanlara bırakıyor. 3 veya 5 kere üreyebiliyor.

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