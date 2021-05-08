Haberler Yaşam Türkiye'de de görüldü! Önüne ne geliyorsa yiyor... Uzmanlar resmen açıkladı: Çözümü bu böcek

Giriş Tarihi: 06.05.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:09

Türkiye'de de görüldü! Önüne ne geliyorsa yiyor... Uzmanlar resmen açıkladı: Çözümü bu böcek

Doğu Afrika ve Arap yarımadasında görülen istilacı çekirgeler Türkiye'de güney illerinde de görülüyor. Uzmanlar, bu çekirgelerle mücadelede Meloe sp böceğinin önemine değindi. Konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. İnanç Özgen, ilaçlama yapılmaması için uyarıda bulunarak "Çöl çekirgeleri önlerine ne gelirse tüketen bir böcek. Bu böcekler, insektivor kuşlar (böcek yiyen kuşlar) tarafından tüketiliyor. Eğer çok fazla böcek ilacı atarsak bu kuşlarında ölme ihtimali var." dedi.