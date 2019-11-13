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  • Türkiye'de en çok aslen nereli var? İşte il il hemşehri sayıları

'de en çok var? İşte il il hemşehri sayıları

'de en çok var? Bu soruyu sormayan ya da merak etmeyen çok az kişi var! 'Aslen nerelisin?' hepimizin karşılaştığı bir sorudur. Türk halkının hemşehricilik konusunda ne kadar sıkı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Öyle ki ilk tanışmaların en bilinen sorusudur: 'Aslen nerelisin?' Peki gerçekten Türkiye'de en fazla aslen nereli yaşıyor? Hepimiz kütüğümüzde yazan yerlerde yaşasaydık Türkiye'de nüfus haritası baştan sona değişecekti. Bu rakamlar sizi çok şaşırtacak! Aslında en büyük illerimizin sıralaması bile bambaşka olacaktı. Bu listeye göre İstanbul, Ankara, İzmir zirvedeki yerlerini kaybediyor. Peki yerlerine hangi illerimiz geliyor? Bakın herkes kendi memleketinde yani kütüğündeki şehirde yaşasa Türkiye'de il nüfus sayıları nasıl oluyordu!

Giriş Tarihi: 13.11.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 08:39
Türkiye'de en çok aslen nereli var? İşte il il hemşehri sayıları

İşte il il 'deki hemşehri sayıları! İller plaka kodlarına göre sıralanmıştır. Bakın Türkiye'de ilinizden kaç kişi varmış.

Türkiye'de en çok aslen nereli var? İşte il il hemşehri sayıları

ADANA

1.770.073 kiş

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Türkiye'de en çok aslen nereli var? İşte il il hemşehri sayıları

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

Türkiye'de en çok aslen nereli var? İşte il il hemşehri sayıları

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

Türkiye'de en çok aslen nereli var? İşte il il hemşehri sayıları

AĞRI

1.159.141 kişi

Türkiye'de en çok aslen nereli var? İşte il il hemşehri sayıları

AMASYA

641.971 kişi

Türkiye'de en çok aslen nereli var? İşte il il hemşehri sayıları

ANKARA

2.001.664 kişi

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