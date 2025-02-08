Türkiye’de en çok boşanan iller hangileri? TÜİK verileri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı!

Nüfusa oranla en fazla boşanmış kişinin yaşadığı şehir ise yüzde 8,09 ile İzmir oldu.

İzmir'i ise yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya ve yüzde 6,77 ile Aydın izledi.

Ege ve Akdeniz'de boşanan sayısının yüksek olması neyle alakalı acaba?