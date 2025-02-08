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Türkiye'de en çok boşanan iller hangileri? TÜİK verileri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
10:27
Türkiye'de en çok boşanan iller hangileri? TÜİK verileri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı!
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Türkiye'de boşanma sayısı en çok gerçekleşen illerle ilgili çarpıcı yazı kaleme aldı. Mevlüt Tezel, "Şurası çok açık; toplumun temel direği çekirdek aile kurumu yavaş yavaş çöküyor!" dedi.