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Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:27

Türkiye'de en çok boşanan iller hangileri? TÜİK verileri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı!

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında Türkiye'de boşanma sayısı en çok gerçekleşen illerle ilgili çarpıcı yazı kaleme aldı. Mevlüt Tezel, "Şurası çok açık; toplumun temel direği çekirdek aile kurumu yavaş yavaş çöküyor!" dedi.

Türkiye’de en çok boşanan iller hangileri? TÜİK verileri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı!

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında boşanma verilerini ele aldı. Tezel, "Doğum oranlarının hızla düşmesine şaşırmamak gerek. Daha az insan evleniyor ve daha çok insan boşanıyor!" dedi.

Türkiye’de en çok boşanan iller hangileri? TÜİK verileri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı!

İşte Mevlüt Tezel'in 'En çok boşanan iller' başlıklı yazısı:

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde boşanmış bireylerin sayısı yüzde 5 arttı. Evlenmiş bireylerin sayısı ise sadece binde 0.47 oranında arttı.

Doğum oranlarının hızla düşmesine şaşırmamak gerek. Daha az insan evleniyor ve daha çok insan boşanıyor!

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Türkiye’de en çok boşanan iller hangileri? TÜİK verileri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı!

Nüfusa oranla en fazla boşanmış kişinin yaşadığı şehir ise yüzde 8,09 ile İzmir oldu.

İzmir'i ise yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya ve yüzde 6,77 ile Aydın izledi.

Ege ve Akdeniz'de boşanan sayısının yüksek olması neyle alakalı acaba?

Türkiye’de en çok boşanan iller hangileri? TÜİK verileri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı!

Doğu illerinde feodal yapı ve töreler boşanmayı zorlaştırıyor diyorsanız işte size sürpriz bir sonuç:

İzmir nüfusa oranla en çok boşanılan il ama 2024 yılının verilerine göre boşanma oranı yüzde 18 ile en çok artan il Bitlis.

Türkiye’de en çok boşanan iller hangileri? TÜİK verileri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı!

Bu alanda Bitlis'i yüzde 17 ile Kilis, yüzde 11 oranıyla ise Van, Bayburt, Batman, Erzincan ve Diyarbakır takip etti.

Boşanma oranlarının en hızlı artan şehirlerinin genelde Doğu Anadolu ve Güney Anadolu'da yer almaları uzun uzun tartışmaya değer. Bu oranların ekonomik şartlar, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması, bireysel yaşamın ve aldatma artması, sosyal medya, tüketim toplumunda aşkı da çabuk tüketmemiz gibi birçok nedeni olabilir.

Ama şurası çok acık; toplumun temel direği çekirdek aile kurumu yavaş yavaş çöküyor!

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