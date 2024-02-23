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Türkiye'de en çok bu kahve tüketiliyor! Türk kahvesi sananlar yanılıyor...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:29
Türkiye'de en çok bu kahve tüketiliyor! Türk kahvesi sananlar yanılıyor...
Antioksidan içermesi nedeniyle sağlıklı içeceklerden biri olan kahve, doğru şekilde demlendiğinde birden fazla fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalar, kahvenin tüketildiği andan itibaren etkisini gösterdiğini uzun vadede alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruduğunu gösteriyor. Peki, faydaları ve çeşitleri saymakla bitmeyen kahve Türkiye'de nasıl tüketiliyor? İşte son verilere göre Türkiye'de en çok tercih edilen beş kahve çeşidi...