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Haberler Yaşam Türkiye'de en çok bu kahve tüketiliyor! Türk kahvesi sananlar yanılıyor...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:29

Türkiye'de en çok bu kahve tüketiliyor! Türk kahvesi sananlar yanılıyor...

Antioksidan içermesi nedeniyle sağlıklı içeceklerden biri olan kahve, doğru şekilde demlendiğinde birden fazla fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalar, kahvenin tüketildiği andan itibaren etkisini gösterdiğini uzun vadede alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruduğunu gösteriyor. Peki, faydaları ve çeşitleri saymakla bitmeyen kahve Türkiye'de nasıl tüketiliyor? İşte son verilere göre Türkiye'de en çok tercih edilen beş kahve çeşidi...

Türkiye’de en çok bu kahve tüketiliyor! Türk kahvesi sananlar yanılıyor...

Kahve, genellikle keyif amaçlı tercih edilen bir içecek olsa da aslında faydaları saymakla bitmiyor. Kahve, doğru teknikle demlendiğinde oldukça sağlıklı bir seçenek haline geliyor. Uzmanlar, günde içilen bir fincan sade kahvenin metabolizmayı hızlandırdığını, zihinsel yorgunluğu bitirdiğini belirtiyor.

Türkiye’de en çok bu kahve tüketiliyor! Türk kahvesi sananlar yanılıyor...

Araştırmalar, en sağlıklı kahvenin taze kahve çekirdeklerinden yapılan filtre kahve olduğunu gösteriyor. Türkiye'de genellikle en çok tercih edilen kahve Türk kahvesi sanılsa da aslında gerçek çok başka.

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Türkiye’de en çok bu kahve tüketiliyor! Türk kahvesi sananlar yanılıyor...

İşte son verilere göre Türkiye'de en çok tercih edilen beş kahve çeşidi...

Türkiye’de en çok bu kahve tüketiliyor! Türk kahvesi sananlar yanılıyor...

LATTE

Türkiye’de en çok bu kahve tüketiliyor! Türk kahvesi sananlar yanılıyor...

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