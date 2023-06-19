Haberler Yaşam Türkiye’de en çok genç nüfus hangi ilde var TÜİK açıkladı! İstanbul’da genç nüfus Türkiye ortalamasının altında! İşte şaşırtıcı rakamlar

Giriş Tarihi: 19.06.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 14:04

Türkiye’de en çok genç nüfus hangi ilde var TÜİK açıkladı! İstanbul’da genç nüfus Türkiye ortalamasının altında! İşte şaşırtıcı rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu 17 Mayıs 2023 tarihinde "İstatistiklerle Gençlik 2022" adlı raporunu yayımlayarak Türkiye'de genç nüfus oranı sayısını yayımladı. Türkiye'de yaşlı nüfusu son beş yılda yüzde 22.6 oranında artarken, 6 milyon 895 bin 385'ten 8 milyon 451 bin 699'a yükseldiği gözlemlendi. Yaşlı nüfusun toplum içindeki oranıysa %8,5'ten 9,9'a yükselmiş durumda. Türkiye'de genç nüfussa 2009 yılında toplam nüfusun yüzde 17.2'sini oluştururken, şu an bu oran %15,'ye düşmüş durumda. Bu noktada İstanbul'da genç nüfusun ortalama altında olduğu, en az genç nüfusa sahip iller arasında yer aldığı gözlemlendi. En yüksek genç nüfusu oranıysa genel olarak doğu illerinde gözlemleniyor. İşte TÜİK raporuyla il il Türkiye genç nüfus oranı 2023