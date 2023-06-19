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Haberler Yaşam Türkiye’de en çok genç nüfus hangi ilde var TÜİK açıkladı! İstanbul’da genç nüfus Türkiye ortalamasının altında! İşte şaşırtıcı rakamlar
Giriş Tarihi: 19.06.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 14:04

Türkiye’de en çok genç nüfus hangi ilde var TÜİK açıkladı! İstanbul’da genç nüfus Türkiye ortalamasının altında! İşte şaşırtıcı rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu 17 Mayıs 2023 tarihinde "İstatistiklerle Gençlik 2022" adlı raporunu yayımlayarak Türkiye'de genç nüfus oranı sayısını yayımladı. Türkiye'de yaşlı nüfusu son beş yılda yüzde 22.6 oranında artarken, 6 milyon 895 bin 385'ten 8 milyon 451 bin 699'a yükseldiği gözlemlendi. Yaşlı nüfusun toplum içindeki oranıysa %8,5'ten 9,9'a yükselmiş durumda. Türkiye'de genç nüfussa 2009 yılında toplam nüfusun yüzde 17.2'sini oluştururken, şu an bu oran %15,'ye düşmüş durumda. Bu noktada İstanbul'da genç nüfusun ortalama altında olduğu, en az genç nüfusa sahip iller arasında yer aldığı gözlemlendi. En yüksek genç nüfusu oranıysa genel olarak doğu illerinde gözlemleniyor. İşte TÜİK raporuyla il il Türkiye genç nüfus oranı 2023

Türkiye’de en çok genç nüfus hangi ilde var TÜİK açıkladı! İstanbul’da genç nüfus Türkiye ortalamasının altında! İşte şaşırtıcı rakamlar

TÜİK geçtiğimiz ay illere göre Türkiye genç nüfusunu yayınladı. Türkiye'deki genç nüfus yıllara göre düşerken, yaşlı oranı geçtiğimiz yıla göre artmış durumda. İstanbul en yaşlı iller arasında yer alırken, Türkiye hala Avrupa Birliği'nde yer alan bütün ülkelerden daha fazla genç oranına sahip. İşte Türkiye'de en çok genç nüfusa sahip iller

Türkiye’de en çok genç nüfus hangi ilde var TÜİK açıkladı! İstanbul’da genç nüfus Türkiye ortalamasının altında! İşte şaşırtıcı rakamlar

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN DAHA FAZLA GENÇ NÜFUSA SAHİPİZ

Avrupa Birliği'nde yer alan 27 ülkenin genç yaş ortalaması yüzde 10,5'ken, Türkiye'nin genç yaş ortalaması yüzde 15,2 olarak belirlendi. Avrupa Birliği'nde en yüksek genç nüfusu oranı 12,8 ile İrlanda'da bulunurken, en düşüğü yüzde 9,1 ile komşu ülke Bulgaristan oldu.

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Türkiye’de en çok genç nüfus hangi ilde var TÜİK açıkladı! İstanbul’da genç nüfus Türkiye ortalamasının altında! İşte şaşırtıcı rakamlar

İSTANBUL EN DÜŞÜK GENÇ NÜFUSA SAHİP İLLER ARASINDA

TÜİK'in yayımladığı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022" adlı raporunda görüldüğü üzere en çok genç nüfus doğu illerinde yer alırken, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde genç nüfusun düşük olduğu gözlemlenmekte.

Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'daysa genç nüfus %14,1 ile 16,0 arasında yer alıyor. 5 farklı kategoride genç nüfus oranını sunan TÜİK, İstanbul'u en düşük genç nüfusu sembolize eden 2. kategoriye koymuş durumda. Türkiye nüfusunun %18,65'ine ev sahipliği yapan İstanbul'daki genç nüfus oranı %16'nın altında olduğu kesinleşmiş durumda.

Türkiye’de en çok genç nüfus hangi ilde var TÜİK açıkladı! İstanbul’da genç nüfus Türkiye ortalamasının altında! İşte şaşırtıcı rakamlar

GENÇ NÜFUSUN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

1 – Hakkari %22,0

Türkiye’de en çok genç nüfus hangi ilde var TÜİK açıkladı! İstanbul’da genç nüfus Türkiye ortalamasının altında! İşte şaşırtıcı rakamlar

2 – Şırnak %21,7

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