Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Türkiye'de nüfus büyük şehirlerde toplanmış durumda. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerimiz nüfusumuzun çok ciddi bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Elbette bu şehirlerde yaşayan insanların çok büyük bir miktarı Anadolu'daki illerimizden göçen vatandaşlarımız. Peki Türk halkı kütüğünde yazan şehirde yani aslen nereliyse orada hayatına devam etseydi illerimizin nüfusları ne kadar olurdu? Bu haberimizi okuyunca eminiz çok şaşıracaksınız! Türkiye'nin en büyük şehri bakın hangisi olurdu?
Giriş Tarihi: 26.05.2019
11:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019
14:37