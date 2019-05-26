Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?

'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?

'de nüfus büyük şehirlerde toplanmış durumda. Özellikle , ve gibi şehirlerimiz nüfusumuzun çok ciddi bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Elbette bu şehirlerde yaşayan insanların çok büyük bir miktarı Anadolu'daki illerimizden göçen vatandaşlarımız. Peki Türk halkı kütüğünde yazan şehirde yani aslen nereliyse orada hayatına devam etseydi illerimizin nüfusları ne kadar olurdu? Bu haberimizi okuyunca eminiz çok şaşıracaksınız! Türkiye'nin en büyük şehri bakın hangisi olurdu?

Giriş Tarihi: 26.05.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 14:37
Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?

İşte o şaşırtan sonuçlar!

Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?

ADANA

1.770.073 kiş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?

AĞRI

1.159.141 kişi

Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?

AMASYA

641.971 kişi

Türkiye'de en çok nereli var? Herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu ne kadar olurdu?

2.001.664 kişi

BİZE ULAŞIN