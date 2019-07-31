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  • Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!

'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!

'nin en büyük kentleri hangileri diye sorsak hepimiz bir çırpıda İstanbul, Ankara, diye sayarız elbette. Peki Türkiye'de en çok nereli var? diye sorsak cevap nasıl olurdu acaba? Türk halkı genel itibarıyla tanıştığı kişilerin aslen nereli olduklarını merak eder. Belki de en fazla karşılaştığımız sorulardan biridir aslen nereli olduğumuzun öğrenilmeye çalışılması. Peki Türkiye'de herkes kütüğünde yazan şehirde yani memleketinde yaşasaydı bakın nasıl bir Türkiye nüfus haritasıyla karşılaşırdık. Bu sonuçlar ezberlerinizi bozabilir ve sizi çok şaşırtabilir!

Giriş Tarihi: 31.07.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 10:48
Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!

İşte il il herkes memleketinde yaşasa oluşacak nüfus sayıları!

Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır!

Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!

ADANA

1.770.073 kişi

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Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!

AĞRI

1.159.141 kişi

Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!

AMASYA

641.971 kişi

Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!

ANKARA

2.001.664 kişi

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