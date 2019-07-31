Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!
Türkiye'de en çok nereli var? İşte il il hemşehri sayıları!
Türkiye'nin en büyük kentleri hangileri diye sorsak hepimiz bir çırpıda İstanbul, Ankara, İzmir diye sayarız elbette. Peki Türkiye'de en çok nereli var? diye sorsak cevap nasıl olurdu acaba? Türk halkı genel itibarıyla tanıştığı kişilerin aslen nereli olduklarını merak eder. Belki de en fazla karşılaştığımız sorulardan biridir aslen nereli olduğumuzun öğrenilmeye çalışılması. Peki Türkiye'de herkes kütüğünde yazan şehirde yani memleketinde yaşasaydı bakın nasıl bir Türkiye nüfus haritasıyla karşılaşırdık. Bu sonuçlar ezberlerinizi bozabilir ve sizi çok şaşırtabilir!
Giriş Tarihi: 31.07.2019
10:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2019
10:48