Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,0 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %69,1 oldu.