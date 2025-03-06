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Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
11:35
Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!
Türkiye'de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi arasındaki fark dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan "İstatistiklerle Kadın, 2024" raporuna göre, kadınlar erkeklere kıyasla daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Peki, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı kadın? İşte, merak edilen veriler ve çarpıcı sonuçlar…