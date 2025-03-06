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Haberler Yaşam Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:35

Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!

Türkiye'de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi arasındaki fark dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan "İstatistiklerle Kadın, 2024" raporuna göre, kadınlar erkeklere kıyasla daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Peki, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı kadın? İşte, merak edilen veriler ve çarpıcı sonuçlar…

Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!

Türkiye'de kadınların yaşam süresi erkeklere kıyasla daha uzun olmaya devam ediyor. Açıklanan güncel istatistikler, nüfus içindeki kadın-erkek oranını ve ortalama yaşam beklentisini gözler önüne serdi. Peki, Türkiye nüfusunun ne kadarı kadınlardan oluşuyor? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? İşte, güncel veriler…

Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE KAÇI KADIN?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi, erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi oldu.

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Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,0 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %69,1 oldu.

Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!

Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun %49,98'ini kadınlar, %50,02'sini ise erkekler oluşturdu.

Türkiye’de erkeklerin yaşam süresi dikkat çekti! Kadınlar daha mı uzun yaşıyor? İşte, güncel sonuçlar!

KADINLARIN ERKEKLERDEN 5,3 YIL DAHA UZUN YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ

Hayat Tabloları sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi 2021-2023 döneminde Türkiye geneli için 77,3 yıl iken kadınlarda 80,0 yıl, erkeklerde 74,7 yıl oldu.

Genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı ve doğuşta beklenen yaşam süresi farkının 5,3 yıl olduğu görüldü.