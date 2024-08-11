Giriş Tarihi: 11.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
14:50
Türkiye'de 'genç nüfus' alarmı! TÜİK paylaştı: İşte 2050 ve 2100 projeksiyonları
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), hazırladığı 3 farklı senaryoya göre; 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye'nin genç nüfusu yüzde 10'un altına gerileyebilir. Ana senaryo, düşük senaryo ve yüksek senaryo seçeneklerine göre hazırlanan nüfus projeksiyonlarının tümünde genç nüfustaki azalış dikkat çekiyor. İşte 2050 ve 2100 yıllarına ait nüfus projeksiyonları…