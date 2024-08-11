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Giriş Tarihi: 11.08.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:50

Türkiye'de 'genç nüfus' alarmı! TÜİK paylaştı: İşte 2050 ve 2100 projeksiyonları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), hazırladığı 3 farklı senaryoya göre; 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye'nin genç nüfusu yüzde 10'un altına gerileyebilir. Ana senaryo, düşük senaryo ve yüksek senaryo seçeneklerine göre hazırlanan nüfus projeksiyonlarının tümünde genç nüfustaki azalış dikkat çekiyor. İşte 2050 ve 2100 yıllarına ait nüfus projeksiyonları…

AA
Türkiye’de ’genç nüfus’ alarmı! TÜİK paylaştı: İşte 2050 ve 2100 projeksiyonları

TÜİK, 2050 ve 2100 yıllarına ilişkin nüfus projeksiyonlarını paylaştı. Her iki projeksiyon da üç farklı senaryoya göre yapıldı. Buna göre genç nüfusun ortalama yüzde 10'un altına gerileyebileceğini ortaya koyarken, tüm projeksiyonlarda Türkiye'nin genç nüfusundaki azalış dikkati çekiyor.

Türkiye’de ’genç nüfus’ alarmı! TÜİK paylaştı: İşte 2050 ve 2100 projeksiyonları

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla 1999'dan itibaren her yıl 12 Ağustos tarihi "Uluslararası Gençlik Günü" olarak kutlanıyor.

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Türkiye’de ’genç nüfus’ alarmı! TÜİK paylaştı: İşte 2050 ve 2100 projeksiyonları

TÜİK ve Birleşmiş Milletler verilerinden yapılan derlemeye göre, dünya nüfusu 2023 yılında 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak hesaplandı. Bu nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873 kişisini 15-24 yaşındaki gençler oluşturuyor.

Türkiye’de ’genç nüfus’ alarmı! TÜİK paylaştı: İşte 2050 ve 2100 projeksiyonları

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

Geçen yıl itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusunun 12 milyon 872 bin 39'u da genç nüfus kapsamında yer alıyor.

Türkiye’de ’genç nüfus’ alarmı! TÜİK paylaştı: İşte 2050 ve 2100 projeksiyonları

Türkiye, yüzde 15,1'lik genç nüfus oranıyla yüzde 15,5 olan dünya ortalamasının altında bulunuyor. En yüksek genç nüfusa sahip ülke yüzde 24,1 ile Suriye, en düşük orana sahip ülke yüzde 6,8 ile Ukrayna olarak kayıtlara geçti.

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