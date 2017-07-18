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Giriş Tarihi: 18.07.2017 14:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:24

Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Eşsiz güzelliklerle dolu Türkiye'nin, görülmesi gereken 50 muhteşem rotasını sizler için derledik. İşte bavulunuzu toplayıp, hemen gitmek isteyeceğiniz o harika yerler...

Dev heykeller mekanı Nemrut

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasinda 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.

Doğayla iç içe bir kasaba

Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.

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Amasya’nın nehir guzelleri

Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.

Tarih ve gizemi birlikte görün!

Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.

Balıklar ve kuşlarla beraber

Bursa'ya 34 km uzaklıktaki Uluabat Gölü, yapısı itibariyle değişik türden yüzbinlerce su kuşuna beslenme ve barınma olanağı sağlıyor. Su içinde yaşayan canlılar için de zengin bir yapıya sahip gölde 21 çeşit balık bulunuyor.

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