Türkiye'de görülmesi gereken 50 yer

Dört bir yanı tarih ve doğa harikalarıyla dolu ülkemizde elbette güzellikler gezmekle bitmez. İşte Türkiye'de görmeniz gereken birbirinden güzel 50 yer... Cami ve kilise bir arada Kars'ta, farklı uygarlıkları simgeleyen eserlerin bulunduğu Ani Harabeleri, en cazip turizm merkezlerinden biri. Farklı uygarlıklara ait cami, kilise, kervansaray ve manastırın yer aldığı mekan tam tarihseverlere göre... Dev heykeller mekanı Nemrut Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasinda 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal. Van Gölü'nde günbatımı Van kültürel birikimi ve doğal güzellikleri, yöresel dokusuyla Anadolu'nun motiflerini yaşatabilen bir kent. Türkiye'nin en buyuk gölü bu ilimizde. Van Gölu üç de ada barındırıyor: Bu adalardan en meşhuru Akdamar Doğayla iç içe bir kasaba Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz. Amasya'nin nehir guzelleri Bir İç Anadolu şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden. Tarih ve gizemi birlikte gorün Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.