Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye'de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor
Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:10

Türkiye'de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

TÜİK verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 2023 itibarıyla 85 milyonu aştı. Türkiye'nin resmi olarak 81 il ve 922 ilçesi bulunuyor. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren eşsiz bir coğrafyaya sahip olan Anadolu, dünyanın en fazla turist çeken yerlerinden de biri. Dünyaca ünlü deniziyle Antalya, Muğla, İzmir, muhteşem yaylalarıyla Trabzon, Rize ve hayran bırakan tarihi dokusuyla Mardin ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz diğer iller ve coğrafyalar. Peki Türkiye'de hangi il nesiyle dünyada meşhur? İşte bu sorunun cevabı!

Türkiye’de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

Türkiye'de hangi il neyi ile meşhur? Dünya şehirlerimizi nasıl tanıyor? İşte cevabı bu listede!

Türkiye’de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

ADIYAMAN
Nemrut Dağı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

ADANA
Adana Kebabı

Türkiye’de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

AFYONKARAHİSAR
Afyon Kaymağı

Türkiye’de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

AĞRI
Ağrı Dağı

SON DAKİKA