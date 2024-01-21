Türkiye’de ilk kez görüldü! Tarım ve Orman Bakanı paylaştı

Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum.