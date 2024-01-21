Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye’de ilk kez görüldü! Tarım ve Orman Bakanı paylaştı
Giriş Tarihi: 21.01.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 16:59

Türkiye’de ilk kez görüldü! Tarım ve Orman Bakanı paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez 'Albino çakal' görüldüğünü duyurarak, görüntüsünü paylaştı. Yumaklı, "Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

DHA
Türkiye’de ilk kez görüldü! Tarım ve Orman Bakanı paylaştı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz. Ülkemizde ilk kez 'Albino çakal' kayıt altına alındı.

Türkiye’de ilk kez görüldü! Tarım ve Orman Bakanı paylaştı

Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun. Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de ilk kez görüldü! Tarım ve Orman Bakanı paylaştı

Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" dedi…

SON DAKİKA