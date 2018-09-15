Türkiye'de ilk kez tespit edildi!

NASIL OLUŞTUĞU DA ÖNEMLİ

Gündoğan, jeolojinin sadece neyin, ne olduğuyla değil, aynı zamanda nasıl oluştuğuyla da ilgilendiğini belirterek, "Onun için burada arazi çalışması planladık. Bu araştırma sonucunda da üniversitemize Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) önermeyi planlıyoruz. Proje kabul edildiğinde, biraz daha bölgesel ölçekli, eosen yaşında bu katmanların arazide nerelere kadar uzandığına ilişkin çalışma yapacağız. Böylece bölgede kehribarın olabileceği zonlar ve olası potansiyelle ilgili daha somut veriler de elde etmiş olacağız." dedi.