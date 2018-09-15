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'de ilk kez tespit edildi!

Giriş Tarihi: 15.09.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 15:56
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'de ilk kez tespit edildi!
Türkiye'de ilk kez tespit edildi!

Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin "doğal kehribar" olduğunun tespit edilmesinin ardından MTA ve Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri tarafından iki ayrı saha çalışması yapılıyor.

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'de ilk kez tespit edildi!
Türkiye'de ilk kez tespit edildi!

KÖYLÜ YILLARDIR ÇIRA DİYE YAKIYORDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan: "Jeolojik anlamda kehribarın alandaki olası yayılımlarıyla ilgili tespit yapacağız" . "Çıkarılan yaklaşık 25 metreküp malzemenin içinden 100 kilogram civarında kehribar toplandı. Bunların içinde birkaç milimetreden, 40-50 santimetreye kadar ulaşan büyük kehribar blokları var"

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'de ilk kez tespit edildi!
Türkiye'de ilk kez tespit edildi!

DOĞAL KEHRİBAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin "doğal kehribar" olduğunun tespit edilmesinin ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri tarafından iki ayrı saha çalışması yürütülüyor.

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'de ilk kez tespit edildi!
Türkiye'de ilk kez tespit edildi!

TARİHİ 50 MİLYON YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Aydıncık köyündeki sahada gerçekleştirdikleri çalışmanın amacının, kehribarın oluştuğu ortamın 50 milyon yıl önceki jeolojik tarihçesine ilişkin bilgilere ulaşmak olduğunu söyledi.

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'de ilk kez tespit edildi!
Türkiye'de ilk kez tespit edildi!

NASIL OLUŞTUĞU DA ÖNEMLİ

Gündoğan, jeolojinin sadece neyin, ne olduğuyla değil, aynı zamanda nasıl oluştuğuyla da ilgilendiğini belirterek, "Onun için burada arazi çalışması planladık. Bu araştırma sonucunda da üniversitemize Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) önermeyi planlıyoruz. Proje kabul edildiğinde, biraz daha bölgesel ölçekli, eosen yaşında bu katmanların arazide nerelere kadar uzandığına ilişkin çalışma yapacağız. Böylece bölgede kehribarın olabileceği zonlar ve olası potansiyelle ilgili daha somut veriler de elde etmiş olacağız." dedi.

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'de ilk kez tespit edildi!
Türkiye'de ilk kez tespit edildi!

KEHRİBARIN TESPİT EDİLDİĞİ ALANLARDA...

Kehribar tespit edilen alanların üst katmanlarında, daha önce maddenin ne olduğunun belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sırasında, eosen yaşını veren fosiller tespit ettiklerini aktaran Gündoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Bu fosillere ilaveten kehribarın olduğu zonlarda kabuklu canlılar tespit ettik.

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'de ilk kez tespit edildi!
Türkiye'de ilk kez tespit edildi!

BİTKİ FLORASI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİYOR

Bu konu uzmanlık alanım olmadığı için üniversitemizdeki ilgili hocalarımıza danışacağız. Bunların yaşlandırmaları ve türleriyle ilgili nasıl bir ortamı temsil ettikleri araştırılacak. Benim ilk defa gördüğüm yaprak fosillerini de inceleyerek, buranın bitki florası hakkında biraz daha geniş bilgi sahibi olacağız. Yaprak fosillerinin yanı sıra deniz minaresi ve kabuklu midye tarzında canlılar var. Ayrıca, nümerik dediğimiz üst katmanlarda eosen yaşını belirten fosilli zonlarımız da var."

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