Ülkemizde salgınla mücadelede milyonlarca kişi koronavirüs aşısı olmaya devam ediyor. Şu an BioNTech ve Sinovac aşısı olmaya devam eden vatandaşlar birinci ve ikinci doz şeklinde aşılanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yapan Bakan Koca, Sinovac aşısı için 100, BioNTech aşısı için 90, Sputnik aşısı için ise 50 milyon dozluk anlaşma yapıldığını aktardı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de iki doz korona virüsü aşısı olan kişi sayısı son verilere göre 10 milyonu geçti. Peki Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı sayacında son durum ne?