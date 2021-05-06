Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı sayacında son durum ne?

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS AŞI SAYACINDA SON DURUM NE?

İstanbul'un ardından en fazla aşı yapılan şehir yaklaşık 1 milyon 963 bin aşı ile Ankara oldu

Toplam yapılan aşı sayısında bir milyonu geçen üçüncü şehir ise İzmir oldu. İzmir'de şu ana kadar yaklaşık 975 bin birinci doz, 680 bin ikinci doz olmaz üzere 1 milyon 655 binden fazla aşı yapıldı. Bursa'da 906 bin aşılama oldu.