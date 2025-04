Türkiye’de PlayStation Plus fiyatlarına zam mı geldi, yeni fiyatlar ne kadar? İşte, güncel PlayStation Plus fiyatları

GÜNCEL PLAYSTATİON PLUS FİYATLARI

"Playstation Plus aboneliğinizin yaklaşan fiyat değişikliği hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Mevcut PlayStation Plus Deluxe 12 aylık aboneliğinizin fiyatı TRY 4.266 TL tutarına yükselecektir. Bu fiyat güncellemesiyle PlayStation Plus abonelik hizmetinize yüksek kaliteli oyunlar ve avantajlar sunmaya devam edebileceğiz.