Türkiye’de PlayStation Plus fiyatlarına zam mı geldi, yeni fiyatlar ne kadar? İşte, güncel PlayStation Plus fiyatları

PS PLUS NELER SAĞLIYOR?

PlayStation Plus, Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu bir abonelik hizmeti. Çevrimiçi çok oyunculu oyun oynama, aylık ücretsiz oyunlar, özel indirimler, bulut depolama ve oyun deneme sürümleri gibi özellikler sunan bu hizmet, PS4 ve PS5 oyuncuları için vazgeçilmez bir yere sahip. Essential, Extra ve Deluxe paketleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden hizmet, Türkiye'deki fiyat artışlarıyla erişilebilirlik tartışmalarını beraberinde getiriyor.