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Türkiye'de PlayStation Plus fiyatlarına zam mı geldi, yeni fiyatlar ne kadar? İşte, güncel PlayStation Plus fiyatları
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
16:25
Türkiye'deki PlayStation Plus abonelik ücretlerine zam yapıldı. Oyun tutkunlarını yakından ilgilendiren bu fiyat artışı, tüm üyelik paketlerini kapsıyor. Essential, Extra ve Deluxe abonelik seçeneklerinde geçerli olan yeni tarifeler belli oldu. Peki, güncellenen PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? İşte, yeni fiyatlar...