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Türkiye'de sadece 1 kişi bu ismi taşıyor! En çok tercih edilen isimler belli oldu...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:30
Türkiye'de sadece 1 kişi bu ismi taşıyor! En çok tercih edilen isimler belli oldu...
Her yıl doğan bebeklere koyulan isimler, Anadolu kültürünün de simgeleri arasında bulunuyor. TÜİK ise Türkiye'de en sık kullanılan ve en az koyulan isimleri listedi. Kız ve erkek bebeklere koyulan bu isimler, aynı zamanda isim dağılımının da istatistiğini oluşturuyor. "Türkiye'nin en çok tercih edilen ismi hangisi?" diye soranlar ve sadece bir kişide bulunan o isim ise bu listede. İşte ayrınrılar...