Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye'de sadece 1 kişi bu ismi taşıyor! En çok tercih edilen isimler belli oldu...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:30

Türkiye'de sadece 1 kişi bu ismi taşıyor! En çok tercih edilen isimler belli oldu...

Her yıl doğan bebeklere koyulan isimler, Anadolu kültürünün de simgeleri arasında bulunuyor. TÜİK ise Türkiye'de en sık kullanılan ve en az koyulan isimleri listedi. Kız ve erkek bebeklere koyulan bu isimler, aynı zamanda isim dağılımının da istatistiğini oluşturuyor. "Türkiye'nin en çok tercih edilen ismi hangisi?" diye soranlar ve sadece bir kişide bulunan o isim ise bu listede. İşte ayrınrılar...

Türkiye’de sadece 1 kişi bu ismi taşıyor! En çok tercih edilen isimler belli oldu...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ortaya koyduğu verilerin ardından 2022 yılında 1 milyon 22 bin 737 bebeğin kayda geçtiğini bildirdi.

Türkiye’de sadece 1 kişi bu ismi taşıyor! En çok tercih edilen isimler belli oldu...

Bu bebeklere verilen isimler ise hem yaygın hem de ilginç isimleri bir arada görmeyi sağlıyor. Bazı isimler yalnızca "bir bebekte" kullanılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de sadece 1 kişi bu ismi taşıyor! En çok tercih edilen isimler belli oldu...

2022 yılının verilerine göre; sadece bir bebeğe verilen birkaç kız ve erkek bebek ismi bulunuyor. Tek bir bebekte bulunan isim listesi ise şöyle;

  • Azra Akel,
  • Elif Evin,
  • Irmak Dila,
  • Kerem Akil,
  • Dilara Hayat,
  • Eylül Feza,
  • Oğuz Umut,
  • Tuna Mete
  • Kağan Celal
Türkiye’de sadece 1 kişi bu ismi taşıyor! En çok tercih edilen isimler belli oldu...

2022 yılıdna, 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

Türkiye’de sadece 1 kişi bu ismi taşıyor! En çok tercih edilen isimler belli oldu...

EN POPÜLER İSİM HANGİSİ?

2022 yılının en popüler ismi konusunda genellikle "Yusuf" ismi tahmin edilse de, aslında gerçek biraz daha farklı. 2022 yılında, Alparslan ismi, erkek bebekler arasında en çok kullanılan isim oldu. Kızlarda ise ilk sırada "Zeynep" ismi bulunuyor.

SON DAKİKA