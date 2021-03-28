Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! 27-28 Mart 2021 Hafta sonu Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan Türkiye koronavirüs risk haritasında gösterilen yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması kısmen de olsa devam ediyor. Daha önce Cuma akşamı başlayan yasak bilindiği üzere 56 saat boyunca kesintisiz sürerken Mart ayında atılan normalleşme adımlarıyla İstanbul gibi belirli illerde Cumartesi akşam 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar devam etmesi kararı alınmış. Düşük ve orta riskli illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılmıştı. Bu noktada binlerce kişi "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ!

27-28 Mart hafta sonu da binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alan konu sokağa çıkma yasağı oldu. Koronavirüs salgınına tedbiren uygulanmakta olan kısıtlama, bilindiği üzere bazı illerde kısmen devam ederken düşük ve orta riskli illerde ise tamamen kaldırılmıştı. İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararda hafta içi ise 81 ilde yasak devam ediyor. Bugün İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde (Türkiye risk haritasına göre) kısıtlama uygulanacak. İşte o illerin listesi…