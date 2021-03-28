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Haberler Yaşam Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! 27-28 Mart 2021 Hafta sonu Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! 27-28 Mart 2021 Hafta sonu Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Mart ayının ilk günüyle beraber uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve diğer birçok kısıtlamada normalleşme kararları alınmıştı. baz alınarak uygulamaya geçen normalleşme adımları sonrası ve belirli bazı illerde Cumartesi akşam 21.00'da başlayan 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere Pazartesi günü 05.00'a kadar devam edecek. Bu noktada sabah saatlerinden bu yana bugün de yüksek ve çok yüksek riskli illerde devam eden sokağa çıkma yasağı saatleri ve kısıtlama olan iller listesi vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Öte yandan "Bugün yasak var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" gibi sorular da yanıt arıyor. İşte 'nca yayımlanan genelge ve kısıtlama olan – olmayan iller listesi…

Giriş Tarihi: 28.03.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 16:48
Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! 27-28 Mart 2021 Hafta sonu Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan Türkiye koronavirüs risk haritasında gösterilen yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması kısmen de olsa devam ediyor. Daha önce Cuma akşamı başlayan yasak bilindiği üzere 56 saat boyunca kesintisiz sürerken Mart ayında atılan normalleşme adımlarıyla gibi belirli illerde Cumartesi akşam 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar devam etmesi kararı alınmış. Düşük ve orta riskli illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılmıştı. Bu noktada binlerce kişi "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ!

27-28 Mart hafta sonu da binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alan konu sokağa çıkma yasağı oldu. Koronavirüs salgınına tedbiren uygulanmakta olan kısıtlama, bilindiği üzere bazı illerde kısmen devam ederken düşük ve orta riskli illerde ise tamamen kaldırılmıştı. 'nca alınan kararda hafta içi ise 81 ilde yasak devam ediyor. Bugün İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde (Türkiye risk haritasına göre) kısıtlama uygulanacak. İşte o illerin listesi…

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! 27-28 Mart 2021 Hafta sonu Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Adana

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! 27-28 Mart 2021 Hafta sonu Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! 27-28 Mart 2021 Hafta sonu Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Afyon

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı! 27-28 Mart 2021 Hafta sonu Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Ağrı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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