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  • "Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor"

"'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük meydana geliyor"

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. , 'de ortalama günde 3 ile 3,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu belirterek, "10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6,9, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7'den büyük deprem meydana geliyor. Doğa olayları ile depremleri eş zamanlı yani aralarında bir ilişki var gibi düşünmek çok sağlıklı değil, ikisi çok farklı olaylar" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 19:07
Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'da ilk kez düzenlenen BU+Açık Ders Etkinlikleri'ne ev sahipliği yaptı. Program kapsamında planlanan 4 etkinlikten biri olan ': Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz' konulu konferans Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor

Programda konuşan Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. , slayt gösterisi eşliğinde fay hatları ve fay çeşitlerinin yanı sıra 'de deprem gözlemlerini aktardı. Kandilli Rasathanesi hakkında da bilgiler veren Özener, Türkiye'de ortalama günde 1 tane 3 ile 3,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu söyledi.

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Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor

10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6,9 arasında bir depremin olduğunu belirten Özener, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7'den büyük depremin meydana geldiğini söyledi

Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor

En son 'de 2011 yılında Van'da 7'nin üstünde bir yaşandığını belirten Özener, "Türkiye ortalamasına bakarsak sonuçta bir şey geliyor, süre dolmuşluğu var" dedi. 1939 yılından bugüne kadar yaşanan 33 büyük depremde 90 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Özener, tarihsel depremlerin kendilerine çok önemli ışık tuttuğunu söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor

Depremlerin belli tekrarlanma özelliklerinin olduğunu bu kapsamda bilimsel olarak araştırabildiklerini ifade eden Özener, "Zaman zaman farklı hocalar çıkıp açıklamalar yapabiliyor. Birçok hocanın farklı fay modelleri bulunuyor. Her farklı senaryoya göre farklı bir öngörünüz varsa sonuçta tahmin edeceğiniz büyüklükleri de çok farklı oluyor ondan dolayı böyle farklı sonuçlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor

'nin depremsellik bakımından dinamik bir ülke olduğunun da altını çizen Özener, Malatya'nın da aktif fay hattında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor

Doğu Anadolu fay hattının içerisinde yer alan Malatya'da tarihsel depremlere baktıklarında 1893 yılında 9 şiddetinde bir depremin yaşandığını söyleyen Özener, 1866 ve 1874 yılları arasında da 8 şiddetinde depremlerin yaşandığını dile getirdi.

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