"Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor"
"Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor"
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'de ortalama günde 3 ile 3,9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu belirterek, "10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6,9, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7'den büyük deprem meydana geliyor. Doğa olayları ile depremleri eş zamanlı yani aralarında bir ilişki var gibi düşünmek çok sağlıklı değil, ikisi çok farklı olaylar" dedi.