"Türkiye'de yaklaşık 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem meydana geliyor"

Depremlerin belli tekrarlanma özelliklerinin olduğunu bu kapsamda bilimsel olarak araştırabildiklerini ifade eden Özener, "Zaman zaman farklı hocalar çıkıp açıklamalar yapabiliyor. Birçok hocanın farklı fay modelleri bulunuyor. Her farklı senaryoya göre farklı bir öngörünüz varsa sonuçta tahmin edeceğiniz deprem büyüklükleri de çok farklı oluyor ondan dolayı böyle farklı sonuçlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.