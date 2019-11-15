Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi

Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi

Türkiye'nin Antep fıstığı ihracatı, yılın 10 ayında 111 milyon 624 bin dolara ulaştı, fıstık ihracatında şimdiden 2018 yılı rakamı aşıldı. Bölgesi'nde halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığı, yurt dışında da rağbet görüyor. AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 yılında 105 milyon 659 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı. 2019 yılının 10 aylık döneminde ise geçen yılın rakamları aşılarak 93 ülkeye yapılan ihracatta 111 milyon 624 bin dolarlık gelir elde edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:38
Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi
Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi
Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi
Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi
Türkiye'den 10 ayda 93 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi
BİZE ULAŞIN