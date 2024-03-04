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Türkiye'den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
11:15
Türkiye'den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?
Euromonitor adlı araştırma şirketi, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listede Avrupa'dan 63 şehir bulunuyor. Türkiye'den de 3 şehir listede kendisine yer buldu. İşte dünyanın en iyi, tusitik 100 şehri...