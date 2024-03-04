Türkiye’den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?

İngiltere merkezli araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en iyi şehirleri listesini açıkladı. Türkiye'den de 3 kentin yer aldığı liste, 55 farklı ölçüt dikkate alınarak hazırlandı. Bunlar arasında, ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi ölçütler yer alıyor.