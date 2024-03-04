Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye'den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:15

Türkiye'den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?

Euromonitor adlı araştırma şirketi, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listede Avrupa'dan 63 şehir bulunuyor. Türkiye'den de 3 şehir listede kendisine yer buldu. İşte dünyanın en iyi, tusitik 100 şehri...

Türkiye’den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?

İngiltere merkezli araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en iyi şehirleri listesini açıkladı. Türkiye'den de 3 kentin yer aldığı liste, 55 farklı ölçüt dikkate alınarak hazırlandı. Bunlar arasında, ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi ölçütler yer alıyor.

Türkiye’den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?

Peki listede İstanbul kaçınca sırada? Türkiye'den hangi şehirler var? İşte dünyanın en iyi 100 şehri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN İYİ, TURİSTİK 100 ŞEHRİ LİSTESİ

1- Paris, Fransa

Türkiye’den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?

2. Dubai

Türkiye’den de 3 şehir listede yer aldı! İşte dünyanın en iyi, turistik 100 şehri: İstanbul kaçıncı sırada?

3. Madrid

SON DAKİKA