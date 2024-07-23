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Türkiye'nin 2023 nüfusu ne kadar? TÜİK detayları paylaştı: İşte il il Türkiye'nin yeni nüfusu
Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
09:19
Türkiye'nin 2023 nüfusu ne kadar? TÜİK detayları paylaştı: İşte il il Türkiye'nin yeni nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Yeni verilere göre Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. Peki Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler hangileri? İşte il il Türkiye'nin nüfusu ve haberin detayları...