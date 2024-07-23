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Haberler Yaşam Türkiye'nin 2023 nüfusu ne kadar? TÜİK detayları paylaştı: İşte il il Türkiye'nin yeni nüfusu
Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:19

Türkiye'nin 2023 nüfusu ne kadar? TÜİK detayları paylaştı: İşte il il Türkiye'nin yeni nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Yeni verilere göre Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. Peki Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? En kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirler hangileri? İşte il il Türkiye'nin nüfusu ve haberin detayları...

Türkiye’nin 2023 nüfusu ne kadar? TÜİK detayları paylaştı: İşte il il Türkiye’nin yeni nüfusu

TÜİK verileri açıkladı, Türkiye'nin 2023 nüfusu belli oldu! Bu kapsamda en kalabalık ve en az nüfusa sahip şerler de belli oldu. İşte TÜİK verilerine göre il il Türkiye'nin nüfusu ve haberin detayları...

Türkiye’nin 2023 nüfusu ne kadar? TÜİK detayları paylaştı: İşte il il Türkiye’nin yeni nüfusu

TÜRKİYE'NİN 2023 NÜFUSU BELLİ OLDU! İŞTE O LİSTE

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

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Türkiye’nin 2023 nüfusu ne kadar? TÜİK detayları paylaştı: İşte il il Türkiye’nin yeni nüfusu

Adana 2 270 298

Türkiye’nin 2023 nüfusu ne kadar? TÜİK detayları paylaştı: İşte il il Türkiye’nin yeni nüfusu

Adıyaman 604 978

Türkiye’nin 2023 nüfusu ne kadar? TÜİK detayları paylaştı: İşte il il Türkiye’nin yeni nüfusu

Afyonkarahisar 751 344

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