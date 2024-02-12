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Haberler Yaşam Türkiye’nin 2023 silahlı şiddet haritası yayınlandı! Birinci sıradaki il şaşırtmadı, en sakin şehir...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:11

Türkiye’nin 2023 silahlı şiddet haritası yayınlandı! Birinci sıradaki il şaşırtmadı, en sakin şehir...

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarına dair yapılan detaylı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Buna göre; 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansırken, bu olaylarda 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Yine rapora göre; şiddet olaylarının en çok yaşandığı şehir ise hiç kimseyi şaşırtmadı, en sakin il ise dikkat çekti. İşte en fazla ve en az silahlı şiddet olayının yaşandığı iller...

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Türkiye’nin 2023 silahlı şiddet haritası yayınlandı! Birinci sıradaki il şaşırtmadı, en sakin şehir...

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarına dair yapılan detaylı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Buna göre; 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansırken, bu olaylarda 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’nin 2023 silahlı şiddet haritası yayınlandı! Birinci sıradaki il şaşırtmadı, en sakin şehir...

Yine rapora göre; şiddet olaylarının en çok yaşandığı şehir ise hiç kimseyi şaşırtmadı, en sakin il ise dikkat çekti. İşte en fazla ve en az silahlı şiddet olayının yaşandığı iller...

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Türkiye’nin 2023 silahlı şiddet haritası yayınlandı! Birinci sıradaki il şaşırtmadı, en sakin şehir...

"EN ÇOK OLAYIN YAŞANDIĞI 11 İL..."

Umut Vakfı'nın 2014 yılından itibaren yayımladığı 'Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' raporunu açıkladı. 2014 yılından bugüne geçen 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı. 10 yılda meydana gelen 34 bin 197 silahlı şiddet olayında toplam 21 bin 434 kişi öldü, bazıları ağır 31 bin 207 kişi de yaralandı.

Türkiye’nin 2023 silahlı şiddet haritası yayınlandı! Birinci sıradaki il şaşırtmadı, en sakin şehir...

2023 yılında olayların en çok yaşandığı ilk 11 il ise sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum şeklinde oldu.

Türkiye’nin 2023 silahlı şiddet haritası yayınlandı! Birinci sıradaki il şaşırtmadı, en sakin şehir...

BÖLGE BÖLGE ŞİDDET HARİTASI DA YAYINLANDI

2023 yılında meydana gelen 3 bin 773 olayın; yüzde 29.23'ü yani bin 103'ü Marmara Bölgesi'nde, yüzde 14.71'i yani 555'i Karadeniz Bölgesi'nde, yüzde 14.44'ünü kapsayan 545'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 473 olayı kapsayan yüzde 12.54'ü Ege Bölgesi'nde, 464 olayı kapsayan yüzde12.30'u İç Anadolu Bölgesi'nde, yüzde 11'ini kapsayan 415'i Akdeniz ve yüzde 5.78'i yani 218'i de Doğu Anadolu Bölgesinde yaşandı.

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