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Türkiye’nin 2023 silahlı şiddet haritası yayınlandı! Birinci sıradaki il şaşırtmadı, en sakin şehir...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
17:11
Türkiye’nin 2023 silahlı şiddet haritası yayınlandı! Birinci sıradaki il şaşırtmadı, en sakin şehir...
Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarına dair yapılan detaylı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Buna göre; 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansırken, bu olaylarda 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Yine rapora göre; şiddet olaylarının en çok yaşandığı şehir ise hiç kimseyi şaşırtmadı, en sakin il ise dikkat çekti. İşte en fazla ve en az silahlı şiddet olayının yaşandığı iller...