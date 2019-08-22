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Türkiye'nin 45'inci milli parkı "Botan Vadisi"

'te yer alan ve doğal güzellikleri barındıran Botan Vadisi'nin Türkiye'nin 45'inci milli parkı ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 12:51
Türkiye'nin 45'inci milli parkı Botan Vadisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, Resmi Gazete'nin 15 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan kararla "milli park" ilan edilen Botan Vadisi, merkez, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarındaki yaklaşık 120 bin dönümden ve 29 kilometrelik güzergahtan oluşuyor.

Türkiye'nin 45'inci milli parkı Botan Vadisi

Tarihi İpek Yolu'nun bir kısmının da bulunduğu Botan Vadisi Milli Parkı'nda, Yerlibahçe, Kayaboğaz, Kalender ve Koçlu köylerindeki kiliseler, Deyr mevkisindeki manastır ile 6'ncı yüzyılda inşa edilen Münzevi Mar Yakub Manastırı da yer alıyor.

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Türkiye'nin 45'inci milli parkı Botan Vadisi

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yaklaşık 350 metre yükseklikteki Rasıl Hacar Tepesi'nden (Delikli Taş) izlenen milli park, Botan Çayı manzarası, doğal güzellikleri ve dinlenme alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor.

Türkiye'nin 45'inci milli parkı Botan Vadisi
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Türkiye'nin 45'inci milli parkı Botan Vadisi
Türkiye'nin 45'inci milli parkı Botan Vadisi
Türkiye'nin 45'inci milli parkı Botan Vadisi
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