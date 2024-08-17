Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: İzmir Aydın Bolu Muğla ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum!

BAKAN YUMAKLI: 72 YANGINDAN 69'U KONTROL ALTINDA

İzmir'de bulunan Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. 72 yangından 69'unun kontrol altına alındığını açıkladı. "6 tane aktif yangın var. Aktif olan yangınlardan Bolu Göynük yangını enerjisi düşürüldü. Karabük-Ovacık, İzmir Yamanlar aktif durumda. İzmir Yamanlar'daki yangının da enerjisi düştü. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. İzmir'de etkilenen alan bin 600 hektar civarında. bilgilerini paylaştı. Muğla Milas'ın da enerjisi düştü. Gün içerisinde sanıyorum güzel bir haber verebileceğiz. Bizim için dün akşam bahsettiğim Aydın Bozdoğanlar, burada yangın çok kısa sürede yayıldı. Ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Ancak yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında bir güçlük var. Burada arkadaşlarımızın yoğun mücadelesi var. Ben de buradan sonra Aydın'a geçeceğim. Herhangi bir yerleşim yerinin etkilenmesi dışında can kaybımız yok. Soğutma çalışmaları devam edecek, biraz süre alabilir" ifadelerini kullandı.