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Giriş Tarihi: 17.08.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:02

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: İzmir Aydın Bolu Muğla ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum!

Yurdun dört bir yanından gelen orman yangını haberleri içimizi yaktı. Dün başlayan 72 orman yangınından 69'u kontrol altına alınırken İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki yangınlara müdahale sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. İzmir Karşıyaka'da perşembe akşamı başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın yerleşim bölgelerine ulaştı. 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. AFAD'dan alınan bilgiye göre 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve bin 218 araçla alevlere müdahale edildiği açıklandı. 2 bin 583 kişinin de tahliye edildiği vurgulandı. İşte ciğerlerimizi yakan orman yangınlarındaki son durum…

AJANSLAR
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: İzmir Aydın Bolu Muğla ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum!

Türkiye, peş peşe gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı. Dün itibariyle çıkan tam 72 orman yangınından 69'u kontrol altına alındı. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da başta olmak üzere 27'sine müdahalenin sürdüğü açıklandı.

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: İzmir Aydın Bolu Muğla ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum!

YANGININ SEBEBİ PİKNİK ATEŞİ!

Herkesin gözü kulağı ise İzmir Karşıyaka'daydı. Perşembe akşam saatlerinde Yamanlar Dağı'dan yükselen dumanlar, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Dün akşam saatlerinde alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine mahaleler boşaltıldı. Hemen İzmir'e giden ve müdahaleyi yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateşten çıktığını açıkladı.

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Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: İzmir Aydın Bolu Muğla ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum!

BAKAN YUMAKLI: 72 YANGINDAN 69'U KONTROL ALTINDA

İzmir'de bulunan Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. 72 yangından 69'unun kontrol altına alındığını açıkladı. "6 tane aktif yangın var. Aktif olan yangınlardan Bolu Göynük yangını enerjisi düşürüldü. Karabük-Ovacık, İzmir Yamanlar aktif durumda. İzmir Yamanlar'daki yangının da enerjisi düştü. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. İzmir'de etkilenen alan bin 600 hektar civarında. bilgilerini paylaştı. Muğla Milas'ın da enerjisi düştü. Gün içerisinde sanıyorum güzel bir haber verebileceğiz. Bizim için dün akşam bahsettiğim Aydın Bozdoğanlar, burada yangın çok kısa sürede yayıldı. Ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Ancak yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında bir güçlük var. Burada arkadaşlarımızın yoğun mücadelesi var. Ben de buradan sonra Aydın'a geçeceğim. Herhangi bir yerleşim yerinin etkilenmesi dışında can kaybımız yok. Soğutma çalışmaları devam edecek, biraz süre alabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: İzmir Aydın Bolu Muğla ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum!

"ORGANİZE KÖTÜLÜK BU"

Bakan Yumaklı, sosyal medyadaki asılsız haberlerle ilgili de konuştu. Bakan Yumaklı, "Uluslararası çağrılar var. Bunu gerektirecek herhangi bir husus yok. Panik oluşturmak için yapıyorlar. Başka tarihteki yangınlar İzmir'deki yangın gibi servis edildi. Organize kötülük bu. Dezenformasyona kanmayın" ifadelerini kullandı. İzmir yangını çıkaran 3 kişinin kimliklerinin de tespit edilmek üzere olduğunu söyleyen ve orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyen Yumaklı, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor" diyerek uyardı.

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: İzmir Aydın Bolu Muğla ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum!

105 EV BOŞALTILDI… 44 İŞ YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Yumaklı "Bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında, 27'sine müdahale sürüyor. Sabah itibariyle sadece Bolu ve Manisa'daki yangınlar, onların da enerjileri düşürülmüştü. Ancak çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması buraları tekrar alevlendirdi. Farklı yerlerde de yangınlar çıkmaya başladı. Bolu'da 12.41'de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80 kilometreye varan hızla bir rüzgar sebebiyle çok hızlı yayıldı. Bu yangını başlatanlar gözaltında. Yangına 13 helikopter 160 kara aracı, 822 personel sevk ettik. Ayvatlar, Yeniköy, Seferler ve Umurlar Mahallesi tahliye edilmişti. Naldoğan- Göynük yolu trafiğe kapatılmıştı. Enerjisi düşürülmüş vaziyette. İzmir, Karşıyaka Yamanlar'da bir yangın haberi aldık. Biz dün gece sabaha kadar bununla ilgili müdahaleleri yapıp artık tamamladık derken bugün saat 10.14'te tamamladık dediğimiz yangına yakın bir yerde bir yangın daha çıktı.

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