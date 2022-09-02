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Haberler Yaşam Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu: Bu ilçelerde kuş dahi uçmuyor
Giriş Tarihi: 02.09.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 10:11

Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu: Bu ilçelerde kuş dahi uçmuyor

TÜİK, sadece enflasyon rakamlarını değil; aynı zamanda Türkiye toplumuna dair çarpıcı istatistikleri de veriyor. Türkiye, nüfus yoğunluğu belli bölgelerde oldukça fazla, bazı bölgelerdeyse oldukça düşük yerlere sahip. İstanbul ülkenin 5'te 1'inden fazla nüfusa ev sahipliği yaparken, Bayburt ise 90 binin altında. Bunun yanında bazı ilçeler var ki, İstanbul'da bazı gökdelenlerde daha fazla insanlar çalışıyor. Güncel verilere göre Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçeleri de TÜİK tarafından yayımlanıyor. İşte Türkiye'de en düşük nüfusa sahip ilçeler…

Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu: Bu ilçelerde kuş dahi uçmuyor

TÜİK, paylaştığı verilerle Türkiye'nin toplumsal değişimine de ayna tutuyor. 1950 yıllarda Türkiye'de kırsal nüfusu kent nüfusundan fazlayken, şu an bu durum tam tersi konuma geldi. Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçelerinin hikayeleri birbirinden ayrı. Bazıları Almanya'ya işçi gönderirken, bazıları coğrafik sebeplerden ötürü her zaman yalnız kaldı.

Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu: Bu ilçelerde kuş dahi uçmuyor

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇESİ ESENYURT OLDU

Bayburt 90 bin nüfusun altında seyrederken, İstanbul'da bazı ilçeler, Avrupa ülkelerinin nüfusuna yaklaştı. Esenyurt, 970 bin nüfusu geçerek İstanbul'un ve Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. Esenyurt'u Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleriyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip ediyor. İşte Türkiye'nin en düşük nüfusa sahip 10 ilçesi…

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Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu: Bu ilçelerde kuş dahi uçmuyor

10 Otlukbeli Erzincan

Eski ismiyle Karakulak olan, Bayburt'a sınırı bulunan Otlukbeli, 2577 nüfusa sahip.

Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu: Bu ilçelerde kuş dahi uçmuyor

9 Hemşin Rize

Karadeniz Bölgesinin en güzel ilçelerinden olan Hemşin, 120 km yüz ölçümüne sahiptir. Hemşin'in nüfusu 2482'dir ve Türkiye'nin nüfusu en az 9. ilçesidir.

Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu: Bu ilçelerde kuş dahi uçmuyor

8 Bayramören Çankırı

İstanbul ve Ankara'ya işçi göçü yüzünden oldukça nüfus kaybı yaşayan Bayramören'de 2433 kişi ikamet ediyor.

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