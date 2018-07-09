Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı

Giriş Tarihi: 09.07.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 11:20
  • 1
  • 10
'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı

Bütünlük açısından 'nin en büyük lavanta tarlası olduğu belirtilen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi'nde, hasat başladı.

  • 2
  • 10
'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı

Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde, tek parselde 370 dekar arazide ekimi gerçekleştirilen lavanta tarlası için hasat töreni düzenlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı

Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı hasatta, bazı ziyaretçiler de uçsuz bucaksız mor tarlada fotoğraf çektirdi, lavanta topladı.

  • 4
  • 10
'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı

Protokol üyelerinin ve vatandaşların birlikte gerçekleştirdiği lavanta hasadı, renkli görüntülere sahne oldu.

  • 5
  • 10
'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tek parselde, bu kadar geniş bir alanda lavanta üretildiğine dikkati çekerek, bölgenin pek çok tarımsal özellikli faaliyetlere öncülük ettiğini dile getirdi.

  • 6
  • 10
'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
  • 7
  • 10
'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı
BİZE ULAŞIN