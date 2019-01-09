Türkiye’nin en görkemli kaleleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'kulturportali' internet adresi üzerinden Türkiye'nin en görkemli 13 kalesini sıraladı. İşte bu birbirinden muhteşem arasından bakın 1. sırayı hangisi aldı? İşte o kaleler... 13- HOŞAP KALESİ - VAN Hoşap Kalesi, Hoşap Suyu'nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi Urartu Devleti'ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beylerinin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır. 19. yüzyıl ortalarında terkedilmiş olan kale, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak gelmiştir. Bu nedenle bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından birisidir. 12 - UÇHİSAR KALESİ - NEVŞEHİR Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın zirve noktasıdır. Kapadokya'nın her yerinden görülen en büyük ve en güzel peribacasıdır. Kalenin zirvesi Kapadokya'nın kuşbakışı görüleceği tek yerdir. Kalenin zirvesinde çok sayıda oyma küp, oyma mezar ve büyük sarnıç bulunmaktadır. Kaleden kuzeye doğru aşağılara bakınca Cevizli peribacalarını, batıda Nevşehir'i ve Oylu Dağı'nı, kalenin hemen önünde yeni Uçhisar'ı, güneybatıda uzaklarda Hasan Dağı zirvesini görebilirsiniz. 11- TİREBOLU KALESİ - GİRESUN Tirebolu Kalesi, Tirebolu ilçe merkezinde, denize doğru uzanmış bir yarımadanın üzerinde yer alır. Kalenin kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber M.Ö. 15. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kalenin içerisinde bazı binalara ait temeller vardır.