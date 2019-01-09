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’nin en görkemli kaleleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'kulturportali' internet adresi üzerinden 'nin en görkemli 13 kalesini sıraladı. İşte bu birbirinden muhteşem arasından bakın 1. sırayı hangisi aldı?

Giriş Tarihi: 09.01.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 11:52
Türkiye’nin en görkemli kaleleri

İşte o kaleler...

Türkiye’nin en görkemli kaleleri

13- HOŞAP KALESİ - VAN

Hoşap Kalesi, Hoşap Suyu'nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi Urartu Devleti'ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beylerinin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır.

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Türkiye’nin en görkemli kaleleri

19. yüzyıl ortalarında terkedilmiş olan kale, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak gelmiştir. Bu nedenle bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından birisidir.

Türkiye’nin en görkemli kaleleri

12 - UÇHİSAR KALESİ - NEVŞEHİR

Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın zirve noktasıdır. Kapadokya'nın her yerinden görülen en büyük ve en güzel peribacasıdır. Kalenin zirvesi Kapadokya'nın kuşbakışı görüleceği tek yerdir.

Türkiye’nin en görkemli kaleleri

Kalenin zirvesinde çok sayıda oyma küp, oyma mezar ve büyük sarnıç bulunmaktadır.

Türkiye’nin en görkemli kaleleri

Kaleden kuzeye doğru aşağılara bakınca Cevizli peribacalarını, batıda Nevşehir'i ve Oylu Dağı'nı, kalenin hemen önünde yeni Uçhisar'ı, güneybatıda uzaklarda Hasan Dağı zirvesini görebilirsiniz.

Türkiye’nin en görkemli kaleleri

11- TİREBOLU KALESİ - GİRESUN

Tirebolu Kalesi, Tirebolu ilçe merkezinde, denize doğru uzanmış bir yarımadanın üzerinde yer alır. Kalenin kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber M.Ö. 15. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kalenin içerisinde bazı binalara ait temeller vardır.

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