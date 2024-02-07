Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 08:47

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...

TÜİK'in yayınladığı listeye göre, İstanul kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi kişi ile nüfus yoğunluğu "en fazla" olan şehir. Fakat nüfus artışı, her yerde farklı oranlarda gerçekleşiyor. Bu sebeple bazı ilçelerdeki nüfus artışı, Türkiye'nin birçok ilini geçmiş durumda. İşte nüfusuyla 57 şehri geride bırakan o ilçe...

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi, aynı zamanda birçok ili de geride bırakarak yoğun bir nüfus oranıyla birlikte farklı bir kentleşme silüetini de beraberinde getiriyor. İşte kalabalık o ilçeler...

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...

İstanbul - Pendik

741.895

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...

İstanbul - Bağcılar

744.351

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...

Adana - Seyhan

792.536

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...

İstanbul – Küçükçekmece

805.930

SON DAKİKA