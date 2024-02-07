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Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
08:47
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! İlk sırada...
TÜİK'in yayınladığı listeye göre, İstanul kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi kişi ile nüfus yoğunluğu "en fazla" olan şehir. Fakat nüfus artışı, her yerde farklı oranlarda gerçekleşiyor. Bu sebeple bazı ilçelerdeki nüfus artışı, Türkiye'nin birçok ilini geçmiş durumda. İşte nüfusuyla 57 şehri geride bırakan o ilçe...