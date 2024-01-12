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Türkiye'nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor
Giriş Tarihi: 12.01.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
15:17
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi seçildi! 2023 yılı için TÜİK tarafından hazırlanan verilere göre, İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Böylece İstanbul nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu şehir olarak yerini aldı. İstanbul'daki bir ilçenin sahip olduğu nüfus, 57 şehri geçti. İşte ayrıntılar...