Türkiye’nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesini açıkladı. Dikkat çeken verilerin yer aldığı listeye İstanbul'un bir ilçesi damga vurdu. O ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesi...