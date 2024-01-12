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Haberler Yaşam Türkiye'nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor
Giriş Tarihi: 12.01.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 15:17

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi seçildi! 2023 yılı için TÜİK tarafından hazırlanan verilere göre, İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Böylece İstanbul nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu şehir olarak yerini aldı. İstanbul'daki bir ilçenin sahip olduğu nüfus, 57 şehri geçti. İşte ayrıntılar...

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesini açıkladı. Dikkat çeken verilerin yer aldığı listeye İstanbul'un bir ilçesi damga vurdu. O ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri? İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesi...

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor

İstanbul Pendik

741.895

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Türkiye’nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor

İstanbul Bağcılar

744.351

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor

Adana Seyhan

792.536

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi seçildi! Nüfusuyla 57 ili ardında bıraktı! Tahmin edenler yanılıyor

İstanbul Küçükçekmece

805.930

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