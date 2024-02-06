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Yaşam
Türkiye'nin en mutlu ili belli oldu! Bu şehir "huzurun başkenti"
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
08:54
Türkiye'nin en mutlu ili belli oldu! Bu şehir "huzurun başkenti"
TÜİK, yayınladığı yaşam memnuniyet raporları sonucunda hangi şehrin daha "mutlu" olduğuna dair önemli veriler paylaştı. Bu veriler, hangi ilin daha "memnun bir yaşam" sürdüğünü ortaya koyarken aynı zamanda bazı şehirlerin daha öne geçtiğini de gösteriyor. "Hangi şehir ne kadar mutlu?" işte cevabı...