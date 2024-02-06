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Haberler Yaşam Türkiye'nin en mutlu ili belli oldu! Bu şehir "huzurun başkenti"
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:54

Türkiye'nin en mutlu ili belli oldu! Bu şehir "huzurun başkenti"

TÜİK, yayınladığı yaşam memnuniyet raporları sonucunda hangi şehrin daha "mutlu" olduğuna dair önemli veriler paylaştı. Bu veriler, hangi ilin daha "memnun bir yaşam" sürdüğünü ortaya koyarken aynı zamanda bazı şehirlerin daha öne geçtiğini de gösteriyor. "Hangi şehir ne kadar mutlu?" işte cevabı...

Türkiye’nin en mutlu ili belli oldu! Bu şehir huzurun başkenti

Yaşam memnuniyeti, birçok şehir için farklı yüzdeliklere sahip ve 81 il arasından 10 şehir, "daha fazla mutlu" olmalarıyla öne çıkıyor. İşte listenin ilk sırasındaki isimle şaşırtan o 10 şehirlik liste...

Türkiye’nin en mutlu ili belli oldu! Bu şehir huzurun başkenti

10- ŞIRNAK

Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.

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Türkiye’nin en mutlu ili belli oldu! Bu şehir huzurun başkenti

9- SİİRT

331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.

Türkiye’nin en mutlu ili belli oldu! Bu şehir huzurun başkenti

8 - UŞAK

Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.

Türkiye’nin en mutlu ili belli oldu! Bu şehir huzurun başkenti

7 - DÜZCE

395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.

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