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Türkiye'nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
09:00
Türkiye'nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...
Türkiye'nin 81 ilinin haritası, aynı zamanda bu şehirlerde yaşayan insanların mutluluk oranlarını da gösteren birkaç veriye sahip. TÜİK tarafından yapılan incelemeye göre, Türkiye'nin en mutlu şehirleri belirlendi. Farklı bölgelerden ve coğrafyalardan oluşan bu listeye barkın en mutlu şehir hangisi... İşte üzüntüden uzak o il...