Türkiye’nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre; "Türkiye'nin en mutlu şehri neresi?" diye soranlar için ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Görenlerin şaşırdığı bu sıralamaya göre özellikle bazı şehirlerdeki mutluluk oranı diğerlerine göre daha fazla. İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...