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Haberler Yaşam Türkiye'nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:00

Türkiye'nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...

Türkiye'nin 81 ilinin haritası, aynı zamanda bu şehirlerde yaşayan insanların mutluluk oranlarını da gösteren birkaç veriye sahip. TÜİK tarafından yapılan incelemeye göre, Türkiye'nin en mutlu şehirleri belirlendi. Farklı bölgelerden ve coğrafyalardan oluşan bu listeye barkın en mutlu şehir hangisi... İşte üzüntüden uzak o il...

Türkiye’nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre; "Türkiye'nin en mutlu şehri neresi?" diye soranlar için ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Görenlerin şaşırdığı bu sıralamaya göre özellikle bazı şehirlerdeki mutluluk oranı diğerlerine göre daha fazla. İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri...

Türkiye’nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...

10 - ŞIRNAK

% 71.36 oranıyla Şırnak, İl nüfusu 537 bin 672

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Türkiye’nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...

9- SİİRT

Nüfusu 331.70, Mutluluk oranı: % 71.65

Türkiye’nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...

8 - UŞAK

369.433 nüfuslu Uşak'ın mutluluk oranı %72.34

Türkiye’nin en mutlu ili! Bu şehir huzurun merkezi: Stres, üzüntü bilmiyorlar...

7 - DÜZCE

%72.77'lik oranla Düzce 7. sırada, il nüfusu ise; 395.979!

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