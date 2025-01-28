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Haberler Yaşam Türkiye'nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:20

Türkiye'nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!

2024 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı! Yeni veriler, ebeveynlerin favori isim seçimlerini gözler önüne sererken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hem kız hem de erkek bebekler için en popüler isimler, bu yılın trendlerini ve ailelerin isim tercihlerindeki eğilimleri ortaya koyuyor. Bu yıl açıklanan verilere göre zirvedeki isim güncellenirken bazı isimler sadeece1 bebeğe verildi. İşte güncel verilerle Türkiye'nin en popüler isimleri...

Türkiye’nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!

Türkiye'de kız ve erkek çocuklarına en sık ve en az tercih edilen isimler açıklandı. Son yıllarda erkek çocuklarına en çok verilen isimler arasında yer alan Alparslan, bu yıl da popülerliğini koruyarak zirvede yer aldı. Kız çocuklarında kullanılan en popüler isim ise listeye damga vurdu. İşte, 2024 yılında Türkiye'nin en popüler isimleri! Bu isimden sadece 1 kişide var!

Türkiye’nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!

TÜRKİYE'NİN EN POPÜLER İSİMLERİ AÇIKLANDI!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi yeni verileri ile Türkiye'de kız ve erkek bebeklere verilen en popüler isim listesi güncellendi!

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Türkiye’nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!

Geçen yıl nüfus kayıtlarına 937 bin 369 bebeğin tescil edildiğini açıklayan Yerlikaya, 2024 yılı boyunca 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğumun gerçekleştiğini belirtti. Yerlikaya, bu verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kaydedildiğini ifade etti.

Türkiye’nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!

ALPARSLAN İSMİ POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR

Erkek bebekler arasında en popüler isimler sırasıyla şu şekilde belirlendi: 8.304 bebek Alparslan, 5.796 bebek Göktuğ, 5.034 bebek Yusuf, 4.878 bebek Metehan ve 4.349 bebek ise Ömer Asaf ismini aldı.

Türkiye’nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!

ZİRVEDEKİ İSİM DEĞİŞTİ!

Geçtiğimiz yılın en çok tercih edilen isimleri arasında, kız bebeklerde Defne ismi yine öne çıktı ve 7.661 bebeğe verildi. Onu 7.554 bebekle Asel, 6.722 bebekle Zeynep, 5.167 bebekle Asya ve 4.838 bebekle Gökçe takip etti.

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