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Türkiye'nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
15:20
Türkiye'nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!
2024 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı! Yeni veriler, ebeveynlerin favori isim seçimlerini gözler önüne sererken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hem kız hem de erkek bebekler için en popüler isimler, bu yılın trendlerini ve ailelerin isim tercihlerindeki eğilimleri ortaya koyuyor. Bu yıl açıklanan verilere göre zirvedeki isim güncellenirken bazı isimler sadeece1 bebeğe verildi. İşte güncel verilerle Türkiye'nin en popüler isimleri...