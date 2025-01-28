Türkiye’nin en popüler isimleri belli oldu: Zirvedeki isim güncellendi! Bu isim sadece 1 kişide var!

Türkiye'de kız ve erkek çocuklarına en sık ve en az tercih edilen isimler açıklandı. Son yıllarda erkek çocuklarına en çok verilen isimler arasında yer alan Alparslan, bu yıl da popülerliğini koruyarak zirvede yer aldı. Kız çocuklarında kullanılan en popüler isim ise listeye damga vurdu. İşte, 2024 yılında Türkiye'nin en popüler isimleri! Bu isimden sadece 1 kişide var!