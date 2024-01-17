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Türkiye'nin en sağlıklı şehri oymuş! İşte il il yaşam süreleri...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 15:25
Türkiye'nin en sağlıklı şehri oymuş! İşte il il yaşam süreleri...
TÜİK tarafından 2023 yılında yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 olarak kaydedildi. Kadınların, erkeklere kıyasla ortalama 5,5 yıl daha uzun süre yaşadığı gözlemlendi ve kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 olarak belirlendi. Erkeklerde ise ortalama yaşam süresi 75,6 yıl olarak tespit edildi. Şehir bazında incelendiğinde ise en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir...