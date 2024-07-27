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Türkiye’nin en yaşanabilir illerini açıkladılar! (Güncel liste) - Listeye o kent damga vurdu
Giriş Tarihi: 27.07.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
16:25
Türkiye’nin en yaşanabilir illerini açıkladılar! (Güncel liste) - Listeye o kent damga vurdu
Amerikan iş dünyası dergilerinden biri olan Forbes, Türkiye'nin en yaşanılabilir illeri listesini açıkladı. Listede pek çok kentimiz kendine yer bulurken, o ilimiz dikkatleri çekti. Yine sıralama belirlenirken, yaşamak ve çalışmak için en iyi ilin seçildiği belirtildi. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri…