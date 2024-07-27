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Haberler Yaşam Türkiye’nin en yaşanabilir illerini açıkladılar! (Güncel liste) - Listeye o kent damga vurdu
Giriş Tarihi: 27.07.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:25

Türkiye’nin en yaşanabilir illerini açıkladılar! (Güncel liste) - Listeye o kent damga vurdu

Amerikan iş dünyası dergilerinden biri olan Forbes, Türkiye'nin en yaşanılabilir illeri listesini açıkladı. Listede pek çok kentimiz kendine yer bulurken, o ilimiz dikkatleri çekti. Yine sıralama belirlenirken, yaşamak ve çalışmak için en iyi ilin seçildiği belirtildi. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri

Türkiye’nin en yaşanabilir illerini açıkladılar! Güncel liste - Listeye o kent damga vurdu

Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesini açıkladı. Sıralamaya ise o kentimiz damga vurdu. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes tarafından hazırlanan o liste...

Türkiye’nin en yaşanabilir illerini açıkladılar! Güncel liste - Listeye o kent damga vurdu

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye’nin en yaşanabilir illerini açıkladılar! Güncel liste - Listeye o kent damga vurdu

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir illerini açıkladılar! Güncel liste - Listeye o kent damga vurdu

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir illerini açıkladılar! Güncel liste - Listeye o kent damga vurdu

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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