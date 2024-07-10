Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! Sıralamaya o ilimiz damga vurdu

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir illerini açıkladı. Listede birinci sıraya o kentimiz yerleşirken, pek çok sürpriz sonuçta ortaya çıktı. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...