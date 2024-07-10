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Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 09:18

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! Sıralamaya o ilimiz damga vurdu

Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri listesi Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından paylaşıldı. Sıralamayı belirlerken şehirlerin yaşamak ve çalışmak için en iyi olmasına özen gösterildiği belirtildi. Öte yandan ilk sıradaki kentin yeri herkesi şaşırttı. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! Sıralamaya o ilimiz damga vurdu

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir illerini açıkladı. Listede birinci sıraya o kentimiz yerleşirken, pek çok sürpriz sonuçta ortaya çıktı. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! Sıralamaya o ilimiz damga vurdu

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! Sıralamaya o ilimiz damga vurdu

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! Sıralamaya o ilimiz damga vurdu

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! Sıralamaya o ilimiz damga vurdu

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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