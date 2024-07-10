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Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! Sıralamaya o ilimiz damga vurdu
Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
09:18
Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! Sıralamaya o ilimiz damga vurdu
Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri listesi Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından paylaşıldı. Sıralamayı belirlerken şehirlerin yaşamak ve çalışmak için en iyi olmasına özen gösterildiği belirtildi. Öte yandan ilk sıradaki kentin yeri herkesi şaşırttı. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...