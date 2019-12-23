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  • Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var

'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var

Tam 94 başlıktaki veriler raporlandı ve Forbes'un yaptığı araştırma sonuçları çok önemli bir sonucu ortaya çıkardı. 'nin en yaşanabilir şehri hangisi? yapmak ve yaşamak için en iyi kentler araştırıldı ve sonuç belli oldu. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listelendi. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi. Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:56
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var

İşte en az puanlı olandan en yüksek puanlı olana göre 'nin en yaşanabilir şehirleri sıralaması!

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var

77- BİTLİS

Genel Endeks Puanı: 31,85

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var

76- AĞRI

Genel Endeks Puanı: 32,44

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