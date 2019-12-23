Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Şaşırtıcı sonuçlar var
Tam 94 başlıktaki veriler raporlandı ve Forbes'un yaptığı araştırma sonuçları çok önemli bir sonucu ortaya çıkardı. Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İş yapmak ve yaşamak için en iyi kentler araştırıldı ve sonuç belli oldu. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listelendi. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi. Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. Sonuç sizi çok şaşırtabilir!
Giriş Tarihi: 23.12.2019
10:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
10:56
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