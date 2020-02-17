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  • Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

'nin yaşamak ve çalışmak için en uygun şehirleri hangileri? Bu sorunun cevabını arayan ilginç bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Raporun ortaya çıkardığı gerçek şaşırtıcı olabilir. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listelendi. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi. Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. İşte il il o sonuçlar!

Giriş Tarihi: 17.02.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 14:59
Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

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Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

77- BİTLİS

Genel Endeks Puanı: 31,85

Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

76- AĞRI

Genel Endeks Puanı: 32,44

Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

75- IĞDIR

Genel Endeks Puanı: 33,86

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