Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en uygun şehirleri hangileri? Bu sorunun cevabını arayan Forbes ilginç bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Raporun ortaya çıkardığı gerçek şaşırtıcı olabilir. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listelendi. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi. Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. İşte il il o sonuçlar!