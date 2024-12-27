Türkiye’nin en yaşanılabilir şehirleri belli oldu! O iller listeye damga vurdu

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi yayınlandı. Forbes tarafından hazırlanan sıralamaya o kentimiz damga vururken, pek çok sürpriz sonuçta ortaya çıktı. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...