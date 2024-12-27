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Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri belli oldu! O iller listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:17
Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirleri belli oldu! O iller listeye damga vurdu
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, yaptığı bir araştırma ile Türkiye'nin en yaşanılabilir illerini açıkladı. Listeye o kent damga vururken, sıralamayı belirlerken şehirlerin yaşamak ve çalışmak için en iyi olmasına özen gösterildiği belirtildi. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...