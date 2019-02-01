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'nin en nüfusu ’ta

Mutlu Şehir olarak bilinen son yıllarda adeta dışarıdan göç alıyor. Emekli olan Sinoplular memleketlerine geri dönüyor. 'in verileri de bu durumu resmen doğruluyor.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.02.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 16:50
Türkiye'nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta

'nin en kuzeyinde bulunan mutlu şehir , yüzde 40,3 oranı ile ülkenin en fazla ortanca yaş nüfusunu barındırıyor.

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta

İstatistik Kurumu () verilerine göre, orta yaş nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 40,3 ile oldu. Bu ili yüzde 39,9 ile Balıkesir, yüzde 39,6 ile Giresun izledi.

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta

'un 'deki iller arasında en ortanca nüfus oranında başı çekmesi; gençleri göç vermesinden ve emekli olan Sinopluların memleketlerine geri dönmelerinden kaynaklanıyor.

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Melih Keleş, " 2018 yılı verilerinin sonucunda Sinop'umuz orta yaş nüfusu ve nüfusu noktasında 1. sırada. Bunun tabii birçok nedeni olabilir. Ama Sinop'umuzun insanının eğitim açısından veya eğitim görmek için il dışını tercih etmesi, iş imkanları gibi sebeplerde bu nüfusun artışını özellikle de yaşlı nüfusunun artışını arttırabiliyor.

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta

Bununla ilgili tabii ki bizim bakanlığımızın hizmet modelleri ortaya çıkıyor. Veya gereksinim ihtiyacı hasıl oluyor. Bu noktada da bizim bakanlığımıza ait huzurevimiz 80 kapasiteyle yaşlılarımızın hizmetinde. Yine bunun yanında evde tek başına kalan yaşlılarımıza çocukları tarafından bakılmayan yaşlılarımıza evde temizlik ve bakım hizmetleri sunuyoruz.

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta

Bu hizmetlerimize de ekiplerimiz bakım elemanlarımız her evimize gidip, tabii durumun ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımıza evlerinin temizliğini, yemek yapımını yaşlılarımızla beraber alışveriş yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu hizmetten de çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Biz de bu konu da çok mutlu oluyoruz.

Türkiye'nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta

Böyle bir hizmet yaptığımız için de yine 80 kapasiteli huzurevimizde 20 kişi özel bölümümüz var ve 60 kişi de normal bakımı yapıyoruz. Burada da yine yaşlılarımızla konuştuğumuz zaman burada ki hizmetlerimizden de çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Yaşlılarımıza en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

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