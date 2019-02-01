Böyle bir hizmet yaptığımız için de yine 80 kapasiteli huzurevimizde 20 kişi özel bölümümüz var ve 60 kişi de normal yaşlı bakımı yapıyoruz. Burada da yine yaşlılarımızla konuştuğumuz zaman burada ki hizmetlerimizden de çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Yaşlılarımıza en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.